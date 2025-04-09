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台中10年韓式燒肉「笨豬跳」4／14歇業　去年才斥資1500萬改裝

▲笨豬跳宣布4月14日結束營業。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「笨豬跳」是台中人氣韓式燒肉，開業已有10年，去年還斥資1500萬元進行全面改裝，不過業者昨日卻公告，因為租約到期，4月14日結束營業。消息傳出讓粉絲覺得不捨，直說「怎麼這麼突然」、「哀傷，你們是很用心經營的團隊」。

▲笨豬跳去年全面改裝，打造實驗室風格的明亮空間。（圖／笨豬跳韓式燒肉提供）

2015年開業的笨豬跳韓式燒肉，餐廳位於台中市西屯區朝富路上，曾獲台中十大燒烤名店，去年還斥資1500萬進行全面改裝，從logo、色系到空間全面更新，以Y2K鮮豔風格的螢光綠為主視覺，搭配充滿科技未來感的銀色及白色，打造如實驗室風格的用餐空間。

▲熟成的豬五花。（圖／記者黃士原攝）

除了把原本的美式工業風裝潢，改成如實驗室般明亮的用餐空間，還將韓式餐點升級，提供以前吃不到的熟成台灣溫體豬五花、石鍋蟹膏拌飯、燒烤牛肋骨鍋，以及融合分子料理手法的餐後甜點。不過，改裝重新開幕即將屆滿1年，業者卻在臉書公告，因為租約到期，4月14日結束營業，「期待未來的某天能再以不同形式與大家見面」。

笨豬跳歇業消息傳出，讓許多粉絲覺得不捨，直說「怎麼這麼突然」、「哀傷，你們是很用心經營的團隊」、「不是才剛重新裝潢沒多久？」、「啊！很好吃欸！期待早日再相逢」。

▲李記蒸餃世家歇業。（圖／取自李記蒸餃世家臉書粉專）

另外，位於台中北區在地34年「李記蒸餃世家」，由於老闆跟老闆娘決定退休，只營業到4月6日，消息傳出讓許多人不捨的說「好難過！！從小時候吃到長大」、「這不是真的吧？心目中炒飯第一名的餐廳」。

位於台中市北區北平路上的「李記蒸餃世家」，主打現點現做的蒸餃，餃皮Q彈、內餡紮實，每個8至10元，有網友稱它是「平價版鼎泰豐」。此外，店裡還提供多種熱炒、麵食、飯類、湯品，其中乾爽不油膩的炒飯最受好評，木須炒麵、榨菜肉絲麵人氣也很高。
 

關鍵字： 美食雲 笨豬跳 歇業 結束營業

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