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「5家手搖飲」最新優惠整理！可不可買1送1、CoCo第2杯10元

▲▼CoCo21歲輕檸烏龍。（圖／CoCo提供）

▲CoCo今天推21歲輕檸烏龍第2杯10元。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖控快收！《ETtoday新聞雲》整理5家手搖飲最新優惠，包括CoCo今天有大杯21歲輕檸烏龍第2杯10元，可不可、Mr.Wish則推指定飲品限時2周買1送1。

▲▼可不可熟成紅茶推出全新「穀奈系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可2款穀奈系列飲品限時買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

●CoCo 
CoCo本周好友日推「大杯21歲輕檸烏龍第2杯10元」優惠，銅板價65元就能喝到2杯，換算下來每杯不到33元，且飲品糖度、冰量還能任選，今日開放於官方LINE領券或直接使用你訂線上平台預訂，每人最多可獲2張券，優惠券皆限於都可訂線上點單平台使用，以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

●翰林茶館
翰林茶館即日起至4月15日祭出「脆梅綠茶買1送1」優惠，限外帶特大杯，每日限量20組。

●可不可熟成紅茶 
可不可熟成紅茶即日起至4月22日祭出「穀奈系列買1送1」優惠，只要購買「輕纖穀奈茶」或「穀奈歐蕾」可享同品項買1送1，期間只要使用外送平台「Uber Eats」即享優惠，每人最多買5送5，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依平台為主。

門市部分即日起凡會員購買大杯穀奈系列即可免費獲得穀奈茶包，數量有限、送完為止；同步祭出「飲料買5送1」優惠，優惠開放使用至12月31日。

●Mr.Wish 
Mr.Wish即日起至4月22日祭出「3大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「中杯楊枝甘露」、「大杯冬瓜檸檬」以及「大杯香蘋紅茶」，可享同品項買1送1，楊枝甘露則可加價升級大杯，期間凡使用外送平台「Uber Eats」即享優惠，每人每次最多可買5組，詳細優惠內容依平台為主。

●再睡5分鐘
再睡5分鐘即日起至4月30日祭出「免費加料」活動，期間凡於門市購買飲品即可免費加「粉條」1份，數量有限、售完為止。提醒加料活動不適用於「牛肉麵奶蓋」、「好濃純鮮乳」、「暖暖喝熱飲」系列飲品，部分加盟門市也不提供優惠。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 買1送1

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