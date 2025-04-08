省荷包！樂天皇朝10大美味買一送一　舞古賀冬蔭鍋第2鍋半價

▲樂天皇朝10大星美味買一送一。（圖／樂天皇朝提供）

記者黃士原／台北報導

台股連2天重挫，樂天皇朝共感民生苦惱，4月底前推出「10大星美味限時滿額送」優惠活動，平日店內消費滿800元即享買一送一，讓顧客回味2024年主題餐飲活動人氣好菜，輕鬆加菜不加價。另外，連鎖小火鍋「舞古賀mini鍋物」則祭出泰式冬蔭鍋第2鍋半價。

▲樂天皇朝「姥姥紅燒肉」。（圖／樂天皇朝提供）

樂天皇朝新推的「10大星美味限時滿額送」替消費者看緊荷包，4月30日前平日（周一至周五）到餐廳內用消費滿800元，可享皇朝芝麻叉燒酥、皇朝乾拌三絲、香干炒肉絲、果香黑醋獅子頭、宮保百花鑲油條、賽螃蟹肉菠菜豆腐、姥姥紅燒肉、黑胡椒牛菲力、清燉小吊梨湯、手工杏仁豆腐等10道菜色「買一送一」，每餐最高可省近500元。

▲舞古賀mini鍋物泰式冬蔭鍋4月9日至4月11日第2鍋半價。（圖／業者提供）

連鎖小火鍋「舞古賀mini鍋物」也要幫大家打打氣，4月9日至4月11日來店消費泰式冬蔭鍋，即可享第2鍋半價。泰式冬蔭鍋（售價288元/鍋）選用特級蝦醬、香茅、檸檬葉、南薑及羅望子等十餘種食材，以大火炒製、小火慢熬成湯底，橘紅色的湯頭酸甜又鮮美，吃上一口有如置身泰國街頭。

▲便利商店推出「守護荷包君」攻略。（圖／業者提供）

另外，便利商店也紛紛祭出民生品優惠、省錢攻略，支援全民省荷包。7-11推出多款衛生紙、衛生棉等民生用品買一送一，「i珍食」計畫涵蓋到500種選擇。全家也有吃的、喝的、日用品等多項商品優惠，人氣品買一送一，「友善食光」到期前7小時可打7折。OKmart 推出高CP商品限時特惠，零食飲料抽抽樂最低1折起，午後「6折惜食光」提早到下午4點半開跑。