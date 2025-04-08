開箱台北西區最高共享空間！試營1天800元　遠眺101、大稻埕煙火

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域，36樓改造成共享辦公空間「Fawn Work」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

台北車站旁又多一間全新共享空間，就位在基泰Worktel大樓36樓和37樓，辦公之餘可以遠眺台北101、中正紀念堂，新光大樓依偎隔壁。業者小鹿文娛表示，36樓「Fawn Work」試營運期間一整天800元，提供零食、咖啡可享用；37樓為多元社交商務空間「The Peak」，採預約制，適合辦發表會、記者會等用途。

▲▼休憩區以懶骨頭、民族風編織毯及飛輪等配件，營造邊玩邊工作的氛圍，並提供零食、咖啡、飲品可自由享用。（圖／記者彭懷玉攝）

業者介紹，「Fawn Work」位於36樓，為北市西區最高樓層的共享空間，80多坪規劃出五大分區，除了附有插座的辦公座位，休憩區以懶骨頭沙發、民族風編織毯及飛輪等配件，營造邊玩邊工作的氛圍，並提供印表機、碎紙機等，以及零食、咖啡、飲品自由享用，可容納30-40位，試營運期間，從早上9點到晚上6點原價1000元，特惠價800元，預計優惠至5月底。

▲36樓和37樓均設置獨立小包廂，讓客人講電話時多了隱私。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，37樓規劃為「The Peak」多元社交商務空間，鎖定高端客群，適合舉辦小型會議、企業活動、產品發表會、記者會等多元商務交流活動，採預約制，也設置兩間獨立小包廂，讓客人講電話時多了隱私。「The Peak」內部設計呈現輕奢的現代美學，也設有自助吧台，提供各式輕食與飲品，引進「臺虎精釀」所製的特色酒飲，以及有機茶品康普茶「Kai Kombucha」，大片玻璃窗可由窗外遠眺台北101、甚至正在興建的雙子星大樓，在七夕時還能欣賞大稻埕煙火。

▲▼「The Peak」內部設計呈現輕奢的現代美學，也設有自助吧台，提供各式輕食與飲品。（圖／記者彭懷玉攝）

試營運期間，於 「The Peak」 預訂場租服務，即贈外燴餐點。費用3.2萬元起，可容納30人，換算下來一人含餐約1000元出頭，像是與漢口街名店Heritage Bakery & Cafe配合，客人亦可配合其他外燴廠商。

▲▼「The Peak」內部座位區；新光大樓就在隔壁，遠方是台北101。（圖／記者彭懷玉攝）

▲可眺望正在興建的雙子星大樓，預計會蓋到80多樓。（圖／記者彭懷玉攝）

實際上，小鹿文娛旅宿集團在基泰大樓有路徒PLUS行旅、路徒PLUS行旅-站前館兩家旅宿，為結合高端商務客的休憩與辦公需求，首次進軍商務空間市場。集團總經理特助李培僑表示，兩家旅宿外國客佔7成，又以韓國、新加坡、日本最大宗，另也規劃在花蓮開立第8家旅宿，預計今年10月開幕，住一晚約1000元出頭，採密室逃脫風格做區別；海外部分，大阪會在黑門市場附近再成立一家旅宿，而進軍越南的計畫則因文化差異確定喊卡。

▲▼Sky Cofi 景觀咖啡也是共享空間。（圖／記者彭懷玉攝）

若打算在捷運南京復興站、小巨蛋站附近找共享空間，隱身在商辦大樓16樓的Sky Cofi是在地人推薦的好去處，靠窗座位可以遠眺大台北街景和樹海，餐點提供莊園級義式咖啡、各式茶飲、輕食三明治及手沖咖啡。且Sky Cofi大部分座位都有插座、Wifi，無論是工作或閱讀都很適合。