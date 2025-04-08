ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

開箱台北西區最高共享空間！試營1天800元　遠眺101、大稻埕煙火

▲小鹿文娛共享辦公空間「Fawn Work」及多元社交商務空間「The Peak」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域，36樓改造成共享辦公空間「Fawn Work」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

台北車站旁又多一間全新共享空間，就位在基泰Worktel大樓36樓和37樓，辦公之餘可以遠眺台北101、中正紀念堂，新光大樓依偎隔壁。業者小鹿文娛表示，36樓「Fawn Work」試營運期間一整天800元，提供零食、咖啡可享用；37樓為多元社交商務空間「The Peak」，採預約制，適合辦發表會、記者會等用途。

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域，租下36樓和37樓，分別改造成共享辦公空間「Fawn Work」及多元社交商務空間「The Peak」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼休憩區以懶骨頭、民族風編織毯及飛輪等配件，營造邊玩邊工作的氛圍，並提供零食、咖啡、飲品可自由享用。（圖／記者彭懷玉攝）

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域，租下36樓和37樓，分別改造成共享辦公空間「Fawn Work」及多元社交商務空間「The Peak」。（圖／記者彭懷玉攝）

業者介紹，「Fawn Work」位於36樓，為北市西區最高樓層的共享空間，80多坪規劃出五大分區，除了附有插座的辦公座位，休憩區以懶骨頭沙發、民族風編織毯及飛輪等配件，營造邊玩邊工作的氛圍，並提供印表機、碎紙機等，以及零食、咖啡、飲品自由享用，可容納30-40位，試營運期間，從早上9點到晚上6點原價1000元，特惠價800元，預計優惠至5月底。

▲小鹿文娛共享辦公空間「Fawn Work」及多元社交商務空間「The Peak」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲36樓和37樓均設置獨立小包廂，讓客人講電話時多了隱私。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，37樓規劃為「The Peak」多元社交商務空間，鎖定高端客群，適合舉辦小型會議、企業活動、產品發表會、記者會等多元商務交流活動，採預約制，也設置兩間獨立小包廂，讓客人講電話時多了隱私。「The Peak」內部設計呈現輕奢的現代美學，也設有自助吧台，提供各式輕食與飲品，引進「臺虎精釀」所製的特色酒飲，以及有機茶品康普茶「Kai Kombucha」，大片玻璃窗可由窗外遠眺台北101、甚至正在興建的雙子星大樓，在七夕時還能欣賞大稻埕煙火。

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域，租下36樓和37樓，分別改造成共享辦公空間「Fawn Work」及多元社交商務空間「The Peak」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「The Peak」內部設計呈現輕奢的現代美學，也設有自助吧台，提供各式輕食與飲品。（圖／記者彭懷玉攝）

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域，租下36樓和37樓，分別改造成共享辦公空間「Fawn Work」及多元社交商務空間「The Peak」。（圖／記者彭懷玉攝）

試營運期間，於 「The Peak」 預訂場租服務，即贈外燴餐點。費用3.2萬元起，可容納30人，換算下來一人含餐約1000元出頭，像是與漢口街名店Heritage Bakery & Cafe配合，客人亦可配合其他外燴廠商。

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域，租下36樓和37樓，分別改造成共享辦公空間「Fawn Work」及多元社交商務空間「The Peak」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「The Peak」內部座位區；新光大樓就在隔壁，遠方是台北101。（圖／記者彭懷玉攝）

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域，租下36樓和37樓，分別改造成共享辦公空間「Fawn Work」及多元社交商務空間「The Peak」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域，租下36樓和37樓，分別改造成共享辦公空間「Fawn Work」及多元社交商務空間「The Peak」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲可眺望正在興建的雙子星大樓，預計會蓋到80多樓。（圖／記者彭懷玉攝）

實際上，小鹿文娛旅宿集團在基泰大樓有路徒PLUS行旅、路徒PLUS行旅-站前館兩家旅宿，為結合高端商務客的休憩與辦公需求，首次進軍商務空間市場。集團總經理特助李培僑表示，兩家旅宿外國客佔7成，又以韓國、新加坡、日本最大宗，另也規劃在花蓮開立第8家旅宿，預計今年10月開幕，住一晚約1000元出頭，採密室逃脫風格做區別；海外部分，大阪會在黑門市場附近再成立一家旅宿，而進軍越南的計畫則因文化差異確定喊卡。

▲Sky Cofi 景觀咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Sky Cofi 景觀咖啡也是共享空間。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Sky Cofi 景觀咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

若打算在捷運南京復興站、小巨蛋站附近找共享空間，隱身在商辦大樓16樓的Sky Cofi是在地人推薦的好去處，靠窗座位可以遠眺大台北街景和樹海，餐點提供莊園級義式咖啡、各式茶飲、輕食三明治及手沖咖啡。且Sky Cofi大部分座位都有插座、Wifi，無論是工作或閱讀都很適合。

關鍵字： 台北市旅遊 基泰Worktel Fawn Work The Peak 小鹿文娛旅宿集團

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

柯建銘：川普是打「全球大罷免」！　貨幣戰爭第三世界大戰

推薦閱讀

撈王2號店插旗松江南京商圈

撈王2號店插旗松江南京商圈

車牌有「9453」　玩劍湖山只要99元

車牌有「9453」　玩劍湖山只要99元

Mr.Wish限時2周3大飲品買1送1

Mr.Wish限時2周3大飲品買1送1

千元日幣輕鬆摘星！北海道手打蕎麥麵

千元日幣輕鬆摘星！北海道手打蕎麥麵

開箱／台北西區最高共享空間！

開箱／台北西區最高共享空間！

必勝客聯名葬送的芙莉蓮開賣

必勝客聯名葬送的芙莉蓮開賣

新北美術館試營運　3大展搶先看

新北美術館試營運　3大展搶先看

漫遊雪梨海岸健行攻略！搭渡輪超方便

漫遊雪梨海岸健行攻略！搭渡輪超方便

Uber Eats公開媽祖遶境美食地圖

Uber Eats公開媽祖遶境美食地圖

即期鮮食提早特價！超商「省錢攻略」來了　民生用品買1送1

即期鮮食提早特價！超商「省錢攻略」來了　民生用品買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

免費看！新北市美術館4/8起試營運

嘉義6間鴨肉羹！西區在地人最推這間

台北百年老宅餐廳再增一家

丸亀製麵隱藏美食！現點現做40元有找

開箱墾丁最新度假飯店

UG台中首店開幕連3天純茶買1送1

台中34年老店「李記蒸餃世家」熄燈

北投大排長龍8元水煎包汁多鮮甜！

逾15萬坪「八里柚花秘境」兼賞港灣景

合約到期！多家連鎖火鍋結束營業

熱門行程

最新新聞更多

撈王2號店插旗松江南京商圈

車牌有「9453」　玩劍湖山只要99元

Mr.Wish限時2周3大飲品買1送1

千元日幣輕鬆摘星！北海道手打蕎麥麵

開箱／台北西區最高共享空間！

必勝客聯名葬送的芙莉蓮開賣

新北美術館試營運　3大展搶先看

漫遊雪梨海岸健行攻略！搭渡輪超方便

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366