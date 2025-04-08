Uber Eats公開「媽祖遶境美食地圖」！中台灣人最愛吃清單曝光

▲Uber Eats首度公開媽祖遶境美食地圖 。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2025年媽祖遶境盛事陸續登場，外送平台Uber Eats整理「媽祖遶境美食地圖」，首度公開去年「瘋媽祖」期間中台灣最受歡迎的人氣美食，包括爌肉飯、蛋飯全上榜，再加碼祭出一系列限定優惠。

▲Uber Eats透過大數據分析去年遶境期間的熱門訂單，列出中台灣民眾最愛美食清單。

Uber Eats首度揭曉「媽祖遶境美食地圖」，透過大數據分析去年遶境期間的熱門訂單，整理出中台灣民眾最愛美食清單。其中，苗栗、台中分別由「餛飩」及「火雞肉飯」奪冠；彰化是「爌肉飯」與「肉燥飯」穩坐冠亞軍，雲林的「蛋飯」、消暑「圓仔冰」則最受歡迎。

至於嘉義縣市熱門美食更是大不同，嘉義市的遶境冠亞軍美食是台灣經典主食料理「米糕」、「涼麵」；嘉義縣則是「鴨肉飯」與「蔥爆牛肉」最夯，顛覆大眾對嘉義「火雞肉飯」獨霸美食市場的既有迷思。

為同慶媽祖生，Uber Eats也祭出一系列限定優惠，即日起至4月30日凡輸入優惠碼「瘋媽祖」且下單滿149元即享8折優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止，該優惠碼限於苗栗、台中海線（包含大甲、大安、外埔、清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚等區）、彰化、雲林、嘉義地區使用。

此外，還有生鮮雜貨優惠，即日起至4月17日針對今年媽祖遶境地區推出「春遊祭祖7折起」專區商品，可於全聯、家樂福等生鮮超市享優惠；大潤發加碼4月16日至4月20日單筆訂單滿799元即可享100元折抵優惠；楓康超市更有多項供品下殺6折起。

▲foodpanda推出一系列美食外送優惠。（圖／foodpanda提供）

另一外送平台「foodpanda」也有一系列限定美食外送優惠碼如下，有麥當勞中薯第2件5折、漢堡王指定套餐75折起，最新外送優惠一次看。

1. 即日起至4月11日凡輸入優惠碼「美食助攻兄弟」，即可享指定餐廳下單滿399元打85折優惠，最高現折120元，每人限使用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至4月30日每逢周二輸入優惠碼「週二星享日」，即可享「星巴克指定專區下單滿額現折70元」優惠，部分分店不適用。

3. 即日起至4月30日免優惠碼可享「漢堡王海陸雙人澎湃餐、牛雞雙人澎湃餐打5折」優惠，部分分店不適用。

4. 即日起至4月22日免優惠碼可享「麥當勞中薯第2件5折」優惠，部分分店不適用。

5. 即日起至4月15日免優惠碼可享「漢堡王安格斯雙人滿足餐打75折」優惠，部分分店不適用。

6. 4月9日至4月22日免優惠碼可享「漢堡王雙起士牛堡輕巧餐打8折」優惠，部分分店不適用。

7. 4月16日至4月29日免優惠碼可享「漢堡王美式花生雙層脆雞堡雞薯餐打75折」優惠，部分分店不適用。

8. 4月23日至5月6日免優惠碼可享「漢堡王BBQ牛堡輕巧餐打8折」優惠，部分分店不適用。

9. 即日起至4月11日免優惠碼可享「肯德基指定精選派對分享餐66折起」，部分分店不適用。

10. 即日起至4月30日免優惠碼可享「達美樂指定熔岩可可馬芬獨家組合69折起」，部分分店不適用。