搶攻春遊商機！住北投晶泉贈逾千元茶組　美福送現金抵用券

▲晶泉丰旅攜手「一日茶道TEAORY」推出「從心、歸零」春季住房專案。（圖／晶泉丰旅提供）

記者彭懷玉／綜合報導

搶攻春遊商機，多家旅宿接連推出住房專案。晶泉丰旅攜手「一日茶道TEAORY」推出「從心、歸零」住房專案，即日起至6月30日入住礁溪、北投任一館，每晚含早餐最低5,336元起，再享價值1,060元的「茶萃精選組」。

▲即日起至6月30日入住礁溪、北投任一館，每晚含早餐最低5,336元起，再享價值1,060元的「茶萃精選組」。（圖／晶泉丰旅提供）

晶泉丰旅

晶華國際酒店集團旗下晶泉丰旅，攜手台灣保養品牌「一日茶道TEAORY」推出「從心、歸零」春季住房專案，即日起至6月30日入住礁溪、北投任一館，每晚含早餐最低5,336元起，再享價值1,060元的「茶萃精選組」。此外，北投晶泉更與「一日茶道」合推品牌策展、沉浸式香氛講座及體驗的房客專屬活動。

「一日茶事綜合茶組」選用台灣在地自然栽培茶，融入暖薑、油菊、甜薄荷、枇杷花及山苦瓜等五種台灣風土滋味，展現各色茶湯多元的風貌。「暖薑蜜香沐浴鹽」則以嘉義洲南鹽場古法日曬的海鹽為基底，結合薑根萃取與葡萄柚精油調製而成，適合泡湯或足浴時使用。

「從心、歸零」兩天一夜住房專案即日起開放官網預訂，5月底前入住，官網訂房享加購高鐵車票享7折起優惠，左營-台北雙人來回最高省1,800元起。

▲▼台北美福大飯店行政客房；可在600坪休閒健身空間運動。（圖／台北美福大飯店提供）

台北美福大飯店

即日起至4月30日於台北美福大飯店用餐或住宿，單筆消費滿3,999元，即可獲得500元紙本抵用券一張，依此類推。現金抵用券需在5月31日前使用完畢，消費折抵無上限。

另有「好日食光」一泊二食專案，雙人入住15坪寬敞典雅的行政客房，晚間可享用GMT義大利餐廳的「雙人海陸套餐」，也可選擇彩匯自助晚餐。每房贈送美福專屬香味的擴香瓶，每人每房4,999元起，可在600坪休閒健身空間運動，藉此放鬆身心，翌日到彩匯自助餐廳享用異國風味早餐。

▲▼台北天成大飯店精緻客房；住天成飯店贈比比家族沐浴泡澡球。（圖／天成飯店集團提供）

天成飯店集團

台北天成大飯店及台北花園大酒店協力推出「繽紛歡樂泡澡趣住宿優惠｣，即日起至6月30日止，入住台北天成大飯店精緻客房含早餐3,739元起，台北花園大酒店雅緻客房含早餐4,439元起，凡入住舒適客房，每房加贈比比家族沐浴泡澡球，讓泡澡時光增添驚喜，享受屬於自己的美好時刻。