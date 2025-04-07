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星級飯店吃到飽餐券72折搶客　壽星4人同行1人免費

▲▼台中李方艾美酒店。（圖／台中李方艾美酒店提供）

▲台中李方艾美酒店線上旅展今日開跑。（圖／台中李方艾美酒店提供）

記者黃士原／台北報導

股市大跌，飯店推出優惠餐券搶客！台中李方艾美酒店線上旅展今日開跑，最低優惠下殺67折，其中Buffet餐券特價850元，是原價1188元的72折，現省338元。

台北國際春季旅展即將於4月12日登場，台中李方艾美酒店搶先於4月7日至4月30日推出線上旅展，提供吃到飽的「新食譜全日餐廳」推出3款優惠商品，平日午餐餐券原價1080元，特價每張850元；平日晚餐餐券原價1408元，特價1030元（73折）；假日午/晚餐餐券原價1628元，特價1250元（77折）。

▲▼台中李方艾美酒店。（圖／台中李方艾美酒店提供）

▲李方艾美酒店24樓PANO 24酒吧平日經典調酒暢飲券原價1320元，特價880元（67折）。

李方艾美酒店24樓PANO 24酒吧新推出的平/假日雙人下午茶券，原價1518元，特價1080元（71折），平日經典調酒暢飲券原價1320元，特價880元（67折）。

此外，李方艾美酒店於4月18日至4月21日在大廳舉辦實體販售活動，活動期間，現場購買餐券滿5000元，即可獲贈手工瑪德蓮蛋糕1份。購買指定金額之餐券，還可獲得金箔長崎蛋糕、英式雙人下午茶、樂美中餐廳掛爐片皮鴨二吃兌換券、豪華雙人房住宿券等多項好禮。

▲茹曦酒店 Sunny Buffet 即日起推出「歐洲美饌饗宴」。（圖／雲朗觀光提供））

▲茹曦酒店 Sunny Buffet 即日起推出「歐洲美饌饗宴」。（圖／雲朗觀光提供）

另外，茹曦酒店 Sunny Buffet 即日起推出「歐洲美饌饗宴」，推出十多道歐陸經典菜色，從沙拉、主食到甜點，全餐期無限供應，平日午餐與晚餐1080元+10%，假日午餐與晚餐1280元+10%，假日下午茶1080元+10%。此外，Sunny Buffet還有壽星推出優惠方案，當月壽星於平日午餐或晚餐時段用餐，2人同行1人半價，4人同行1人免費。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 Buffet 美食優惠 餐券

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