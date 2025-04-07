大阪最美夜晚打卡點　teamLab打造「夜晚發光粉蝶花海」

▲teamLab在大阪長居植物園打造會發光的粉蝶花海。（圖／teamLab提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本知名藝術團隊teamLab在大阪長居植物園內設有夜間常設展「teamLab Botanical Garden Osaka」，將多媒體光影藝術與森林、花卉、湖泊等自然風景結合，成為當地夜晚代表景點。隨著粉蝶花季節到來，teamLab從4月10日起至5月18日為止，打造「夜晚會發光的粉蝶花海」，旅客可別錯過期間限定夜景。

▲長居植物園白天粉蝶花海樣貌。（圖／teamLab提供）

大阪長居植物園內也栽種有一處粉蝶花，每到花季來臨，粉藍色花海迎著陽光盛開，吸引許多旅客搶拍。teamLab趁著花季到來，也推出全新作品《生命是浮現在黑暗中的閃爍之光－粉蝶花》，為入夜後的花海增添藍色燈光，配合音樂展現另一種魔幻樣貌。

1974年開園的長居植物園是日本知名植物園之一，佔地廣達24萬平方公尺，經過翻新後於2022年4月重新開放，整修後的園區內現在有約1200種植物，包括落羽松、山茶花、波斯菊等，隨著四季展現不同樣貌。

▲▼大阪長居植物園有teamLab常設展。（圖／記者蔡玟君攝）

teamLab利用多媒體燈光藝術、音樂，結合植物園內的自然景致，打造全新的沈浸式光環境藝術舞台。例如入口以整排高聳的落羽松大道作為開場，利用持續流動的燈光像是帶領旅客走進不一樣的世界。

作品《杜鵑園裡的呼應小宇宙 ── 固化光色, 日出與日落》和《直立並呼應的生命森林 ── 桉樹》是最有趣的互動區域。前者以各種蛋狀物遍布在杜鵑園，以固化光色讓蛋狀藝術品呈現出金屬感，也有液化光色呈現霧面感；後者則是在森林中樹立一顆顆巨型蛋形球體，隨著燈光不斷變換，旅客走在其中藉由光影可以拍出各種有趣畫面，吸引許多遊客駐足搶拍。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）