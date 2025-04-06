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可不可無咖啡因「穀奈系列」新上市！限時2周買1送1

▲▼可不可熟成紅茶推出全新「穀奈系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成紅茶推出全新無咖啡因系列「穀奈系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

無咖啡因飲品又有新選擇！手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」推出全新「穀奈系列」，選用蕎麥、玄米、黑豆與國寶茶等多種自然穀物組成，一口氣推出3款飲品選擇，4月7日起於全門市上市，並祭出限時2周買1送1優惠。

▲▼可不可熟成紅茶推出全新「穀奈系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲穀奈系列一共有3款飲品選擇。

可不可推出全新無咖啡因「穀奈系列」，精選蕎麥、玄米、黑豆與國寶茶採用低溫慢焙工法精心烘製而成，打造輕盈無負擔的穀物茶「輕纖穀奈茶」，售價35元起，還有輕纖穀奈茶加入鮮奶茶的「榖奈歐蕾」、結合清甜冬瓜茶的「榖奈冷露」等2款飲品選擇，4月7日起全門市正式開賣。

為歡慶新品上市，4月7日起凡會員於全門市購買大杯穀奈系列即可免費獲得穀奈茶包，數量有限、送完為止；4月9日起至4月22日則於外送平台「Uber Eats」祭出「穀奈系列買1送1」優惠，只要購買「輕纖穀奈茶」或「穀奈歐蕾」可享同品項買1送1，最多買5送5，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依平台為主。

▲▼八曜和茶跨界找來＝「綠巨人Green Giant」推出聯名「八曜綠巨人白奶茶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲八曜和茶跨界聯名綠巨人推出「八曜綠巨人白奶茶」。

八曜和茶近日則跨界找來「綠巨人Green Giant」聯手推出咀嚼系奶茶「八曜綠巨人白奶茶」，選用以10種自然穀物熬煮的和風穀麥茶為茶基底，結合澳洲低敏燕麥奶及八曜特製奶精粉製成奶茶，再加入綠巨人於黃金採收期採收的飽滿玉米粒，且不含咖啡因，每杯售價99元，即日起在全門市都能喝到，買還送玉米加料兌換券，各門市數量有限、送完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 可不可熟成紅茶 八曜和茶

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