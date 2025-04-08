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傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽　新世代創意演繹古早味

▲「十得盃」台菜傳承廚藝競賽，號召年輕廚師與學子同台競技、創意演繹，探索台菜的無限可能。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／新北報導

「私房福腿刈包」皮Q肉軟、醬香濃郁卻不膩口；「古早味五柳枝鮮魚」酸甜鹹交織、滋味豐富細膩；「腿庫封肉海鮮寶」肥瘦相間、鮮味堆疊新風味；「金牌脆皮雞」酥香嫩層次口感一咬入魂。十得私廚老菜新作，成就宴客首選，也訴說一份愛台味的初心。

▲▼傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽 新世代創意演繹古早味。（圖／記者謝盛帆攝）

▲私房福腿刈包。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

▲▼傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽 新世代創意演繹古早味。（圖／記者謝盛帆攝）

▲古早味五柳枝鮮魚。

▲▼傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽 新世代創意演繹古早味。（圖／記者謝盛帆攝）

▲腿庫封肉海鮮寶。

▲▼傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽 新世代創意演繹古早味。（圖／記者謝盛帆攝）

▲金牌脆皮雞。

十得餐飲林副總表示，「十得」之名，取自於「寒山」與「拾得」兩位傳奇人物，他們被後人視為智慧與不受拘束、自由的象徵，正如台菜一般，融合了這片土地上的多元文化與飲食習慣，形成「專屬於我們的料理」。

▲▼傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽 新世代創意演繹古早味。（圖／記者謝盛帆攝）

▲十得私廚老菜新作，成就宴客首選。

懷抱著對台菜的熱愛與使命感，林文進董事長於2017年創立十得餐飲，決心將記憶中的古早味傳承下去。「對董事長來說，台灣料理是自己對這片土地的回憶，他希望藉由餐廳來保留這些記憶中的味道，並把台灣飲食文化推廣給更多人。」林副總補充說道。

▲▼傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽 新世代創意演繹古早味。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼十得餐飲今年首度舉辦「十得盃」廚藝競賽。

▲▼傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽 新世代創意演繹古早味。（圖／記者謝盛帆攝）

今年，十得餐飲更首度舉辦「十得盃」廚藝競賽，號召年輕廚師與學子同台競技、創意演繹，探索台菜的無限可能。賽事於醒吾科技大學熱鬧登場，分為專業社會組、大專院校組及高中職組，選手需在90分鐘內完成兩道料理，林副總說明：「其中一道指定菜色為傳統的絲瓜烘蛋，另一道就是創意料理，用自己的發想，去結合他們所認知的台菜。」

▲▼傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽 新世代創意演繹古早味。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼參賽者需在90分鐘內完成指定料理與創意料理。

▲▼傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽 新世代創意演繹古早味。（圖／記者謝盛帆攝）

參賽者們打破傳統框架，賦予台灣料理更鮮活的樣貌。「十得盃」不僅是廚藝競賽，也是一場新舊交融的文化饗宴，再為當代台菜注入新意。

▲▼傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽 新世代創意演繹古早味。（圖／記者謝盛帆攝）

▲橋頭麻辣鍋創辦人梁振業師傅。

「每個人的心中都有一道不能消失的老味道，對於我而言，那就是『台菜的味道』。」評審之一、橋頭麻辣鍋創辦人梁振業先生認為，「十得盃」有助於加深台菜文化的傳承與發揚，除了酸甜苦辣等菜的本味，更重要的是烹調手法，以及運用台灣在地食材的元素，「有一道是用魷魚螺肉蒜，傳統湯品的方式去呈現在絞肉裡面，這個味道讓我滿驚訝的」。

▲▼傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽 新世代創意演繹古早味。（圖／記者謝盛帆攝）

▲新東南海鮮餐廳廚藝總監朱建宇。

另一位評審，新東南海鮮餐廳廚藝總監朱建宇則感謝「十得餐飲」踏出這一步，為全台料理人提供一個集思廣益的平台，共同分享「台灣本味」；他也大讚參賽者表現都相當出色，尤其以豬舌根料理最令人眼睛一亮，因其軟嫩口感需要的烹調技術更為考究。

▲傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽，新世代創意演繹古早味。（圖／客戶提供）

▲專業社會組金獎得主-黃國雄。（圖／主辦單位提供）

▲傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽，新世代創意演繹古早味。（圖／客戶提供）

▲大專校院組得主，宏國德霖科技大學-張昱鴻。（圖／主辦單位提供）

▲傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽，新世代創意演繹古早味。（圖／客戶提供）

▲高中職組金獎得主，光啟高中-呂俊祥。（圖／主辦單位提供）

經過激烈角逐，最終由黃國雄以指定作品與創意料理「舌吻」脫穎而出，摘下專業社會組金獎，獲頒5萬元獎金。他表示：「我相信應該很多選手都樂於參與這種賽事，因為想追尋一個成就，另一方面也能藉此提升廚藝，突破自我，激發更多創意。」另外，大專校院組和高中職組則分別由宏國德霖科技大學-張昱鴻，以及光啟高中-呂俊祥奪得金獎。

▲傳承台菜精髓！「2025十得盃」廚藝競賽，新世代創意演繹古早味。（圖／客戶提供）

▲十得餐飲攜手新世代，傳承老味道精髓。（圖／主辦單位提供）

十得餐飲攜手新世代，傳承老味道精髓，贏得名廚評審高度讚賞。承載著深厚底蘊的台菜文化，薪火相傳、飄香不息，持續在美食舞台上大放異彩。

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