住礁溪溫泉飯店送彩繪組　再享免費迎賓茶點、早餐吃到飽

▲礁溪捷絲旅客房示意圖。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

礁溪捷絲旅持續深耕親子旅遊市場，現在攜手「虹牌油漆」於飯店二樓規劃一處「遊藝繪畫空間」，讓小朋友能恣意揮灑創意，4月至6月期間也推出「春日童樂繪」住房專案，房客可獲得免費彩繪組，還享當日迎賓茶點、隔日早餐吃到飽，每晚3312元起，並享加購高鐵票7折起優惠。

▲業者攜手「虹牌油漆」打造最新「遊藝繪畫空間」。

礁溪捷絲旅此次攜手「虹牌油漆」打造的「遊藝繪畫空間」，並規劃三大寓教於樂的主題區域，包括能盡情彩繪、揮灑創意的「童樂繪畫牆」、教導孩子認識色彩並培養美感的「色彩小秘密」、以及藉由配對色彩培養物品規位好習慣的「色彩配對趣」等，現場提供的作畫顏料為虹牌水性黑板漆及無味抗菌兒童漆，不僅低氣味、低甲醛，還具備抗菌功能，大小朋友可以安心無虞的在此創作。

▲入住指定專案就送免費彩繪組。

此次業者推出「春日童樂繪」住房專案，入住就贈送免費彩繪組，包括無毒親膚彩色粉筆、迷你小板擦、虹牌小油漆刷及散策電子書，並享下午1點至晚上10點之間迎賓茶點無限享用，以及隔日早餐吃到飽；館內同時推出「香氛手抄坊」的DIY活動，讓旅客能免費體驗。

▲礁溪老爺酒店精緻老爺套房。（圖／業者提供，下同）

而宜蘭礁溪老爺今年4月將迎來開業20周年，即日起至5月31日為止推出三大住宿優惠，包括三天兩夜雙人入住1萬7500元起，含住宿期間早、晚餐；或入住露營車體驗免裝備露營，雙人含早晚餐8500元，加贈第三人含早晚餐免費入住，每天限量3間。

▲入住露營車第三人免費。

礁溪老爺趁著開幕20周年之際，推出感恩季節三大優惠，除了上述2住房專案外，旅客也可選擇入住28坪精緻老爺套房，專案價2萬4125元起，再另加價2025元，即再贈送一間雙人洋式景觀房，並贈送SABON美好年代禮盒組；35坪豪華老爺套房同樣推出專案價4萬125元起，再另加價2025元，贈送一間雙人景觀房，還能享受半露天浴池。