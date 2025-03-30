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茶湯會「玫瑰荔枝系列」新上市！限時13天2杯下殺85折

▲▼茶湯會推出玫瑰荔枝風味新品。（圖／茶湯會提供）

▲茶湯會推出玫瑰荔枝系列新品。（圖／茶湯會提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣手搖飲品牌「茶湯會」春季新品來了，推出全新「玫瑰荔枝系列」，分別選用紅茶、四季春做為基底結合荔枝和玫瑰香，4月1日起於全門市上市，並祭出限時13天2杯85折優惠。

▲▼茶湯會推出玫瑰荔枝風味新品。（圖／茶湯會提供）

▲▼「玫瑰荔枝系列」一共有2款飲品選擇。

▲▼茶湯會推出玫瑰荔枝風味新品。（圖／茶湯會提供）

茶湯會「玫瑰荔枝系列」推出2飲品選擇，通通融合了玫瑰芳香及荔枝香甜。其中，「玫瑰荔枝紅」是使用錫蘭烏瓦紅茶做為茶底，尾韻結合玫瑰與荔枝的甜香，售價65元起；「玫瑰荔枝愛玉四季春」則以四季春為茶底，除搭配玫瑰、荔枝風味，還加入滑嫩軟Q愛玉，增添咀嚼口感，售價75元。

以上新品將於4月1日起在全門市開賣，至4月13日前可享2杯85折優惠，每人限購2組，百貨、商場、車站、外送及外送平台不適用此優惠。

▲▼清心福全推愚人節限定「珍桃氣Zhen Tao Chee」。圖／清心福全提供）

▲清心福全推出愚人節限定「珍桃氣Zhen Tao Chee」。（圖／清心福全提供）

搶攻愚人節商機，清心福全推出限定飲品「珍桃氣 Zhen Tao Chee」，神秘外觀讓人誤以為是啤酒或是氣泡飲，其實是特別選用鮮甜水蜜桃果肉搭配Q彈珍珠、碳酸飲料，碳酸飲料更是選用童年懷舊神飲「金車的奧利多水」，交織出爽快口感，同步公開最佳比例為「無糖微冰」，即日起於全門市開賣，大杯售價65元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 茶湯會 清心福全

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