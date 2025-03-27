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好丘有新口味！提拉米蘇、瑪格麗特披薩變成貝果　限時第2顆半價

▲▼好丘推出全新義式風味系列「瑪格麗特貝果」與「提拉米蘇貝果。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲好丘推出全新義式風味系列貝果。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣貝果品牌「好丘 GOOD CHO’S」推出2款全新義式風味貝果，選用義大利經典美食結合台灣在地食材打造「瑪格麗特貝果」、「提拉米蘇貝果」，即日起於全門市開賣，還可享限時3天第2顆半價優惠。

▲▼好丘推出全新義式風味系列「瑪格麗特貝果」與「提拉米蘇貝果。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲提拉米蘇貝果搭配綿密奶油乳酪內餡。

好丘推出全新2款義式風味系列貝果，其中「提拉米蘇貝果」創意發想靈感為義式甜點提拉米蘇，貝果體選用彰化八卦山栽種的咖啡粉佐以法國歌劇可可粉、苦甜巧克力製成，打造微苦層口感，搭配綿密奶油乳酪內餡，微酸又有濃郁乳香的滋味平衡整體風味。

▲▼好丘推出全新義式風味系列「瑪格麗特貝果」與「提拉米蘇貝果。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲瑪格麗特貝果吃得到3款起司。

「瑪格麗特貝果」則是選用披薩控最愛「瑪格麗特披薩」做為發想，貝果基底選用台灣小麥烘焙出Q彈口感，再使用濃郁番茄糊佐以義大利綜合香料及九層塔粉提香，搭配摩佐瑞拉、荷蘭起司與帕瑪森起司粉共3款起司，濃郁感再升級，最後淋上橄欖油點綴，每一口就像在吃現烤披薩。

2款新貝果即日起於全門市上市，每顆售價68元，至3月29日前凡於門市消費且含有「提拉米蘇貝果」+「瑪格麗特貝果」，即可享其中1顆半價優惠。

▲▼亞尼克打造全新期間限定「陽光好旺生乳捲」，只在高雄4門市販售。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克期間限定「陽光好旺生乳捲」只在高雄4門市販售。（圖／亞尼克提供）

甜點品牌「亞尼克」近日則嚴選高雄大樹的金鑽鳳梨打造「陽光好旺生乳捲」，以炙燒手法把鳳梨變成焦糖烤鳳梨，結合在泡芙蛋糕表皮上，香氣十足，搭配雙層內餡包括鳳梨果泥與果肉調和北海道奶霜的「鳳梨奶霜」以及清爽北海道奶霜，每一口都能吃到酸甜滑順口感，每條售價460元，至6月30日前於高雄旗艦店、苓雅店、澄清店、夢時代店4門市販售。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 好丘 GOOD CHO’S 亞尼克

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