住台南親子飯店3999起　免費玩500坪戶外樂園、看FOCASA馬戲團

▲和逸飯店台南西門館推出限時快閃專案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

適逢兒童連假即將到來，和逸飯店·台南西門館將於4月6日舉辦「COZZI 歡樂馬戲團」親子活動，同時更攜手國際知名的「FOCASA馬戲團」，推出「住和逸 — FUN玩幾米馬戲樂園」限時快閃住房專案，凡於4月5日或4月6日預訂入住，舒適客房最低3999元起，並贈送兒童連假限定的「FOCASA幾米馬戲樂園入園券」及趣味馬戲道具紅鼻子小禮。

▲還有機會免費暢玩500坪的戶外遊樂設施。

和逸飯店·台南西門館近年積極推動親子活動，此次特別響應台南年度盛事FOCASA馬戲團登場，於4月6日舉辦「COZZI 歡樂馬戲團」活動，當天飯店團隊將化身馬戲小丑，帶來生動有趣的故事劇場及互動闖關。報名活動還有機會獲得「幾米馬戲樂園入園券」，加碼免費暢玩佔地500坪的戶外遊樂設施「奇趣操場」，包括愛嘟嘟小火車、兒童電動車、兒戲沙池等，為親子家庭打造豐富的半日遊樂體驗活動。

而預訂「住和逸 — FUN玩幾米馬戲樂園」住房專案，就贈送「FOCASA幾米馬戲樂園」入園券一張及趣味馬戲道具紅鼻子小禮，雙人入住最低3999元起，入住旅客再享專屬禮遇，獲得定目劇《幾米男孩的100次勇敢》劇場票券折扣優惠。

▲FOCASA馬戲團將在台南水交社文化園區演出。（圖／FOCASA馬戲團提供）

FOCASA馬戲團邁入15週年，特別翻玩幾米繪本作品、邀請林懷民擔任導演，創作出全台首部馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，在台南廣闊的水交社文化園區打造七層樓高28公尺、可容納千人的表演劇場。不僅如此，戶外八大主題園區更是將繪本場景搬進現實，包括團團轉旋轉木馬、勇氣補給站、幾米大型裝置藝術等，讓大小朋友身歷其境，走進幾米筆下夢想國度。

▲▼台南晶英酒店推出專屬住房專案。（圖／業者提供）

台南晶英酒店也推出住房專案，每晚7999元起，旅客可入住16坪小西門套房，並於14樓貴賓廊辦理專屬入住服務，另外依照演出場次精心安排餐點體驗，選擇周五晚間場次的旅客，可於飯店悠閒品嚐杜樂麗花園法式下午茶。選擇周日下午場的旅人，則可以在欣賞完表演後，返回飯店享受Happy Hours美酒與小點的微醺時光。

飯店另安排接駁專車直達馬戲樂園，讓旅客輕鬆抵達園區，並入座特級絕佳視野區域，近距離感受馬戲團震撼魅力。台南晶英專案旅客還可尊榮參與正規表演結束後的加碼橋段，在這個限定開放攝錄影的特別演出，有機會與演員同框，珍藏難忘的美好回憶。