沖繩最新「JUNGLIA叢林樂園」門票4月開賣　還有獨家快速通關

▲沖繩JUNGLIA叢林樂園將於7月開幕。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

沖繩首座大型主題樂園「JUNGLIA」將於7月25日盛大開幕，以都市難以體驗到的刺激與奢華感為賣點，從裝甲車冒險、叢林飛索、熱氣球飛行通通有，更有無邊際浴池、懸浮鳥巢式餐廳。旅遊電商Klook也宣布即日起開賣門票，並於4月25日起獨家開賣快速通關，想要搶先體驗這座大型樂園可別錯過。

▲旅客可體驗宛如前往侏羅紀世界探索冒險樂趣。

以侏羅紀叢林探險為靈感設計的「JUNGLIA」主題樂園，坐落於沖繩北部被列為「世界自然遺產」的山原，前身為高爾夫球場，佔地遼闊相當於13座東京巨蛋，為一座規模震撼的沉浸式大自然主題樂園。園區內不僅有多達22種遊樂設施帶來刺激冒險體驗，更規劃無邊際浴池讓旅客盡享放鬆時光，且夜晚還有精彩的煙火秀。

▲還有無邊際浴池。

JUNGLIA樂園集結了多樣遊樂設施，包含裝甲車冒險、熱氣球飛行、叢林飛索、高空盪鞦韆等，其中最受矚目的「DINOSAUR SAFARI」，旅客將搭乘裝甲車穿越叢林，近距離目睹7層樓高的雷龍，並在暴龍追擊下驚險逃生；「SKY PHOENIX」則提供長達280公尺的高空飛索，讓旅客宛如飛鳥般橫越原始叢林，感受腎上腺素飆升的快感。

▲晚上可欣賞煙火秀。



此外，園區內還有被美景環繞、懸浮於半空中的鳥巢式座位餐廳「PANORAMA DINING」，可以同時享受當地食材做成的美食，和大自然的壯麗景色；無邊際浴池「SPA JUNGLIA」讓旅客邊泡澡邊飽覽沖繩之美；入夜後則有「NIGHTTIME ENTERTAINMENT」的璀璨煙火秀能欣賞，讓旅客從早玩到晚不無聊。

▲大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

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