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藏壽司第三波卡娜赫拉滿額贈3／31登場　醬油碟、購物袋帶回家　

▲▼可愛卡娜赫拉醬油碟、購物袋帶回家　藏壽司第三波滿額贈3/31登場。（圖／藏壽司提供）

▲可愛卡娜赫拉醬油碟。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司攜手「卡娜赫拉的小動物」推出13款限定扭蛋已滿一個月，3月31日起再推出第三波滿額贈，分別是醬油碟二入組、輕巧摺疊購物袋。

卡娜赫拉的小動物扭蛋和限定布置店還不夠過癮嗎？藏壽司推出第三波卡娜滿額贈，3月31日首先登場的是居家好物「醬油碟二入組」，碟底圖案印有分別蓋著披著新鮮鮪魚、鮮蝦棉被的呆萌P助、粉紅兔兔。

▲▼可愛卡娜赫拉醬油碟、購物袋帶回家　藏壽司第三波滿額贈3/31登場。（圖／藏壽司提供）

▲卡娜赫拉輕巧摺疊購物袋。（圖／藏壽司提供）

4月7日亮相的是「輕巧摺疊購物袋」，P助和粉紅兔兔化身購物袋上的超萌印花，適合各種逛街購物場合。上述兩種滿額贈，只要當日單筆消費折扣後滿1200元，按讚官方FB、IG，並加入藏壽司官方Line好友與綁定會員，即可獲得，數量有限送完為止。

▲定食8「經典燒牛飯佐法式多蜜醬」。（圖／爭鮮提供）

▲定食8「經典燒牛飯佐法式多蜜醬」。（圖／爭鮮提供）

另外，爭鮮旗下「定食8」與地中海料理專家「馬可老師」謝長鴻主廚聯名，推出3款日、法融合定食， 6月18日前於全台門市販售。「經典燒牛飯佐法式多蜜醬」靈感來自普羅旺斯紅酒燉牛肉，改以適合東方人喜愛的「法式多蜜醬汁」。

▲▼定食8「法式馬賽魚湯海鮮麵」。（圖／爭鮮提供）

▲定食8「法式馬賽魚湯海鮮麵」。（圖／爭鮮提供）

「法式馬賽魚湯海鮮麵」則是將法國最具代表性的傳統湯品馬賽魚湯，把魚片、赤蝦、貝類熬煮的濃郁湯頭，搭配彈牙的日式拉麵；「法式多蜜豬排蛋包飯」原型來自法式歐姆蛋手法，以日式蛋包飯呈現，再搭配酥脆炸豬排、濃郁香甜的法式多蜜醬汁。

關鍵字： 美食雲 卡娜赫拉 藏壽司

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