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兒童連假超狂優惠「18歲⭣免費玩樂園」！住一晚享房型升等

▲六福村,六福莊。（圖／六福村）

▲關西六福莊新推出「動物派對-叢林奇遇記」。（圖／六福村提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

年輕人準備兒童連假衝樂園玩！繼跨年夜免費入園後，六福村宣布，4月3日至6日期間，未滿18歲遊客帶著身分證明文件，就能到六福村免費玩樂一整天；六福莊也推出早鳥優惠，即日起至3月31日前預訂，升等肯亞綠地客房與招待第4-6人入住。

▲六福村,六福莊。（圖／六福村）

▲▼在「笑傲飛鷹」、「大怒神」上瘋狂尖叫。

▲六福村,六福莊。（圖／六福村）

六福村推出全台兒童連假最強優惠，4月3日至6日這四天，未滿18歲遊客攜帶身分證相關證明文件（2007年4月3日後出生），就能到六福村免費玩樂一整天，可以在「笑傲飛鷹」、「大怒神」上瘋狂尖叫，享受最後一次當孩童的禮遇。而本周末六福村迎來全新主題慶典活動「動物派對-獸出沒」，能與萌趣的動物遊行表演拍照。

至於已經成年的民眾，業者期間限定推出「六福動漫祭」、「春暖FUN鬆遊」優惠活動，符合活動主題條件者，最低可享499元優惠票價，現省900元。

▲六福村,六福莊。（圖／六福村）

▲已經成年的民眾還有期間限定的「六福動漫祭」、「春暖FUN鬆遊」優惠活動。

同時，六福莊也推出「動物派對-叢林奇遇記」早鳥優惠方案，即日起在3月31日前預訂，除了旺日不加價、假日半價優惠外，加碼升等肯亞綠地客房，以及招待第4-6人入住（不含專案內容）；方案內容包含三人入住剛果藍天房型，以及含早餐、六福村兩日手環、福豚或狐獴生態體驗二選一、動物派對大禮包等內容，優惠訂房即日起至6月22日止，3月29日至6月22日期間都可入住，二天一夜10,800+10%元。

▲六福村,六福莊。（圖／六福村）

▲六福莊也推出「動物派對-叢林奇遇記」早鳥優惠方案，加碼升等肯亞綠地客房。

另外，歡慶兒童節連假，台北凱撒大飯店也推出雙重住房活動，4月1日起至4月30日止，入住「童樂會住房專案」每晚3,999元起，贈Drink Bar飲品及北北基好玩卡一日票，輕鬆暢玩北北基人氣景點，連續入住兩晚再享9折優惠，加碼贈Checkers自助早餐。

▲台北凱撒大飯店推「大小孩兒童月 童趣藝文假期」，入住精緻客房每晚3,149元起,Checkers自助早餐。（圖／台北凱撒大飯店）

▲▼台北凱撒大飯店精緻客房；Checkers自助早餐。（圖／台北凱撒大飯店提供）

▲台北凱撒大飯店推「大小孩兒童月 童趣藝文假期」，入住精緻客房每晚3,149元起,Checkers自助早餐。（圖／台北凱撒大飯店）

想來趟文藝輕旅行，可選擇「藝起遊玩趣」住房專案，4月1日至6月30日止，憑台北市售票展覽、表演活動門票，或雙北地區售票景點門票、長途交通工具票根，享平日入住精緻客房兩晚以上每晚3,149元起，贈送全家禮物卡、冰淇淋兌換券及凱撒蛋糕房商品抵用券。

關鍵字： 新竹縣旅遊 關西六福村 六福村 樂園旅遊 免費玩樂園

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