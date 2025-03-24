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米其林主廚聯手開席！明壽司x你家樓下打造限定義日套餐

▲▼米其林主廚聯手開席！明壽司x你家樓下打造限定義日套餐。（圖／業者提供）

▲雙廚聯手打造限定套餐。（圖／業者提供，以下皆同）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

台北最難訂位的壽司名店「明壽司」攜手義式餐廳「你家樓下downstairs」，聯手打造客座限定套餐！由連四年榮獲米其林一星的明壽司料理長高啟明（阿明師），與你家樓下主廚林耀輝（Lance）共同研發，將日式壽司的細膩＆義式料理的創意完美融合，為饕客帶來一場前所未有的味覺盛宴！

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▲▼米其林主廚聯手開席！明壽司x你家樓下打造限定義日套餐。（圖／業者提供）

▲明壽司料理長阿明師。

▲▼米其林主廚聯手開席！明壽司x你家樓下打造限定義日套餐。（圖／業者提供）

▲你家樓下主廚林耀輝（Lance）。

日義式雙廚獻技
菜單中兩位主廚獻出拿手料理，有明壽司的「安康魚肝西瓜奈良漬」，綿密的安康魚搭配爽口奈良漬，展現絕妙層次；「日本黑鮑魚子醬」則選用北海道蝦夷鮑，融合魚子醬的鮮味，堆疊出濃郁口感。而雙廚聯名的限定料理「海鮮真丈與昆布清湯」以義式技法製作海鮮真丈，佐日式柴魚高湯，結合東西方料理特色。

▲▼米其林主廚聯手開席！明壽司x你家樓下打造限定義日套餐。（圖／業者提供）

▲日義式雙廚獻技。

義式招牌一次滿足
你家樓下也帶來人氣經典「自製馬鈴薯佛卡夏」，使用義大利傳統00麵粉搭配黃皮芋泥，再以麥片、澄清奶油烘烤至酥脆，香氣四溢。同樣是招牌的「溫熱海鮮與馬鈴薯泡泡」，綿密的氮氣薯泥，加上新鮮的干貝、透抽、蝦等，配上尾韻的荳蔻粉香氣讓人愛不釋口。「義式脆皮乳豬捲搭配香草青蘋果泥」經12小時低溫烘烤，外皮酥脆、肉質軟嫩，搭配帶有微酸果香的青蘋果泥，完美平衡味蕾。

▲▼米其林主廚聯手開席！明壽司x你家樓下打造限定義日套餐。（圖／業者提供）

▲▼義式招牌一次滿足。

▲▼米其林主廚聯手開席！明壽司x你家樓下打造限定義日套餐。（圖／業者提供）

▲▼米其林主廚聯手開席！明壽司x你家樓下打造限定義日套餐。（圖／業者提供）

▲▼雙廚聯手打造限定套餐。

▲▼米其林主廚聯手開席！明壽司x你家樓下打造限定義日套餐。（圖／業者提供）

▲▼米其林主廚聯手開席！明壽司x你家樓下打造限定義日套餐。（圖／業者提供）

▲▼用餐環境優雅。

▲▼米其林主廚聯手開席！明壽司x你家樓下打造限定義日套餐。（圖／業者提供）

酒香佐美食　酒窖精選搭配
為了讓餐點更加完整，「誠品酒窖」也特別為本次套餐精選酒款，讓義日料理的層次更添豐富。這次的套餐費用為每人6600元（酒水及10%服務費另計），餐酒Pairing每人1680元（四杯）。

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