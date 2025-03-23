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胖老爹喊漲「最多貴31元」　明起新價格對比圖一次看　

▲胖老爹-中壢新明店公告明天漲價訊息。（圖／翻攝自胖老爹-中壢新明店粉專）

▲連鎖美式炸雞店「胖老爹」明起漲價。（圖／翻攝自胖老爹-中壢新明店粉專）

記者彭懷玉／台北報導

連鎖美式炸雞店「胖老爹」喊漲！「胖老爹中壢新民店」於粉專公告，因各項成本持續上漲，將在明（24日）調整部分商品售價，人氣商品無骨雞腿排、雞塊、雞腿塊都變貴，其中以歡樂分享餐漲最多，貴上31元。

▲胖老爹-中壢新明店公告明天漲價訊息。（圖／翻攝自胖老爹-中壢新明店粉專）

▲▼胖老爹公告明天漲價，新菜單套餐至少漲5元。（圖／翻攝自胖老爹-中壢新明店粉專）

▲胖老爹-中壢新明店公告明天漲價訊息。（圖／翻攝自胖老爹-中壢新明店粉專）

繼高雄楠梓德賢店在臉書發布公告，「胖老爹中壢新民店」也宣布漲價消息，業者指出，從小至紙袋、大至肉品與食用油，成本皆持續上漲。因此，會針對肉品與點心類餐點進行微幅調整，希望能在維持品質的同時，繼續為大家提供美味的炸雞。

▲胖老爹漲價公告。（翻攝自胖老爹-中壢新明店粉專）

▲胖老爹漲價公告。（翻攝自胖老爹-中壢新明店粉專）

▲胖老爹-中壢新明店公告明天漲價訊息。（圖／翻攝自胖老爹-中壢新明店粉專）

▲胖老爹2023年3月才漲價，明天起不再是這個價錢。（圖／翻攝自胖老爹-中壢新明店粉專）

對比上一波漲價是在2023年3月，經查，套餐幾乎都貴5元以上，唯紐奧良雞排餐維持原價，其中以歡樂分享餐漲最多，從1048元漲至1079元，貴了31元。業者公告指出，礙於部分原物料、人事成本及電價持續成長，使得門市營運日益艱鉅，將於3月24日調整全台門市部分品項價格，會秉持初衷做好品質，以上不便，敬請見諒。

關鍵字： 胖老爹 雞排 速食 漲價

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