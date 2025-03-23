台南2日玩法！看花旗木步道、日式老宅擼貓　+16元住最高飯店套房

▲金砂里花旗木步道。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／台南報導

台南向來是國旅最熱門的城市之一，若想要規劃一趟2日小旅行，不妨將最新景點、當季花海排入行程中！《ETtoday新聞雲》就整理出2日小旅行路線提案，旅客可以到粉色花道拍美照，再到日式老宅貓咪咖啡廳擼貓、用餐，最後住進當地最高五星酒店，享受高空景觀。

每年到3月底至4月底，到台南玩最不能錯過的就是浪漫花旗木花海，其中又以西港金砂里花旗木與南化寶光聖堂是最推薦的賞花景點。西港金砂里花旗木以一整排粉色花旗木花道沿著U型步道盛開，浪漫景色每年吸引大量遊客前往。

▲南化玉山寶光聖堂花旗木。（圖／台南市政府提供）

南化寶光聖堂則以粉色浪漫花海與古剎交織成獨特景觀，花期從3月底至4月中旬左右。今年南化區公所結合當地「黑糖」特產，接力推出「黑糖尋蜜季」與花旗木活動，預計3/29舉辦花旗木活動及假日市集，並結合南化「黑糖尋蜜季」，讓遊客可以到寶光聖堂欣賞花旗木、還可以走逛黑糖、蜂蜜的假日市集。

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客可以盡情與貓咪玩耍。（圖／記者蔡玟君攝）

而貓奴們不可錯過的市區新景點，就是於今年1月才開幕的「角落有貓咖啡廳」。將日式老宅改造成療癒的貓咖，戶外設有貓咪站牌、貓掌腳印步道、喵星人出沒牆等拍照打卡點，室內則有8隻可愛貓貓等著旅人到來，旅客可以坐在日式建築內與貓咪們度過悠閒的下午時光。

▲▼烤飯糰、貓咪雞蛋糕都是必點。（圖／記者蔡玟君攝）

在餐點方面，業者發揮巧思設計出手作烤飯糰套餐，並附上高湯可變成茶泡飯，還有多款口味的墨西哥烤餅，從餐具、盛裝餐點的器皿都是貓咪造型。飯後甜點更推薦必點貓咪造型雞蛋糕，由店家自己開模設計，一整隻可咪造型雞蛋糕散發奶香氣息，可愛又好拍。

▲▼台南遠東香格里拉是在地最高五星飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

若想要住得舒服、購物方便，又能享受高空景觀，那不妨選擇當地最高五星飯店「台南遠東香格里拉」。飯店適逢16年周年慶，即日起推出「周年大驚喜，16元住套房」優惠專案，4月30日前入住「豪華閣尊榮客房」，就能以16元加價購，直接升等為享有一房一廳、獨立更衣室的27坪寬敞「雅仕套房」，並享「豪華閣貴賓廊禮遇」，包含早餐、傍晚雞尾酒及小點、專人辦理入住退房、免費衣裝燙整一套與預約式會議空間2小時使用額度等多項體驗，每晚最低4966元起。

▲豪華閣貴賓廊。（圖／記者蔡玟君攝）

旅客住進套房，不僅享有高空景觀無敵視野，豪華閣貴賓廊更是從早到晚對旅客開放，旅客可選擇在此安靜的享用專人服務送上桌的早餐，在傍晚時更享有Happy Hour時光，各種酒類喝到飽，也能自己打造專屬特調，加上精緻小點一起品嚐超滿足。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼遠東Cafe自助餐廳則提數十種異國吃到飽，並享高空景觀，現在更推出「印度美食節」，可品嚐到南、北印料理。（圖／記者蔡玟君攝）

若不想出門，遠東Cafe自助餐廳則提供高空景觀吃到飽服務，數十種料理從壽司、義大利麵、窯烤披薩、現做鮮魚湯、甜點、水果應有盡有，現在更推出「印度美食節」，由印度籍主廚 Akbeer Singh以正宗傳統手藝，從前菜、烤爐料理、主餐到甜點與飲品，讓饕客領探索北印度與南印度的經典風味；在飲料吧台也提供現做手搖珍奶喝到飽，旅客可以邊享受美食，邊欣賞腳下無邊夜色風光。