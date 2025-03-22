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台南最新角落有貓咖啡！日式老宅內與貓玩　必點手作飯糰、雞蛋糕

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南角落有貓咖啡廳外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

台南又有新貓咪咖啡廳開幕了！高雄知名的「角落有貓咖啡」現在進軍台南，將日式老宅重新妝點，變成療癒的貓咪咖啡廳空間，旅客可以在老宅中享用手作烤餅、飯糰，還有超可愛的貓咪雞蛋糕；業者更打造一處玻璃屋，讓貓咪有更多活動空間，也方便旅客與貓互動。

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼角落有貓咖啡廳以日式老宅改建，戶外就有許多可愛貓咪造景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

台南角落有貓咖啡廳以赤崁東街日式宿舍改建，該日式建築過去為警察宿舍使用，經整修後對外招標品牌進駐。看好日式老宅的放鬆氛圍，業者於今年1月進駐、試營運，並採預約制。

從抵達開始，就是一場沉浸式的與貓互動體驗，入口處的招牌就可看到三花貓爬在趴在牆上的可愛設計，遠方建築的牆面則可看到一隻黑貓好好奇的探出頭，看著前來的旅客。

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲咖啡廳內有許多可愛喵星人等著旅人到來。（圖／記者蔡玟君攝）

在戶外空間的草地上，更以大型貓掌腳步作為動線指引，可愛造型讓人拍得不停；為了符合日式老宅氛圍，入口處一旁還設有紅色和風紙傘，讓旅人拍照。

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼店內可看到許多喵星人自在走動，玻璃屋可讓旅客與貓咪互動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼可以和貓咪玩、或輕輕撫摸，但禁止抱起來。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

室內空間分為兩處區域，分別為用餐與玻璃屋貓咪互動區，業者表示，雖然貓咪可以在空間內自由走動，但為了讓牠們能有更多活動空間，因此設計延伸玻璃屋空間，並設有貓跳台、貓咪用餐區，也方便客人在此與貓咪互動。必須注意的是，店內提供玩具逗貓使用，也可靠近摸貓，但禁止將貓咪抱起。

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲必點烤飯糰套餐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲手作墨西哥烤餅和貓咪雞蛋糕也是必點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼用餐時也要留意不要讓貓靠近餐點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

在餐點方面，業者發揮巧思設計出手作烤飯糰套餐，並附上高湯可變成茶泡飯，還有多款口味的墨西哥烤餅，從餐具、盛裝餐點的器皿都是貓咪造型。飯後甜點更推薦必點貓咪造型雞蛋糕，由店家自己開模設計，一整隻可咪造型雞蛋糕散發奶香氣息，可愛又好拍。

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