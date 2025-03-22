13米高「粉嘻鯨」在大都會公園！定時噴水、夜晚有升級版水舞秀

▲Q萌「粉嘻鯨」今（22日）起至4月20日在大都會公園登場。（圖／新北市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

還記得碧潭的巨型鯨魚嗎？該鯨魚裝置升級後取名「粉嘻鯨」，今（22日）起至4月20日在大都會公園登場，為「2025新北春紛節」揭幕，除了整點與半點展演噴水秀，晚間6點起，「粉嘻鯨」將點亮迷幻燈光，搭配絢麗燈效與音樂變化，營造奇幻水舞秀。

▲巨型鯨魚充氣裝置去年夏天在碧潭展出。（資料圖／記者彭懷玉攝）



去年夏天，新北市觀旅局在碧潭水舞秀期間，把巨型鯨魚裝置搬進碧潭河岸，日前正式命名為「粉嘻鯨」，該裝置有13公尺寬、高7公尺，優雅地浮現於公園廣闊草地與水景之間，十分可愛。

▲晚上6點起，「粉嘻鯨」點亮迷幻燈光，搭配絢麗燈效與音樂變化，打造奇幻水舞秀。（圖／新北市觀旅局提供）



「粉嘻鯨」背部裝有定時噴水裝置，在整點與半點展演噴水秀，水柱隨音樂節奏舞動，如同鯨魚浮上海面換氣的自然律動；而從晚上6點起，「粉嘻鯨」點亮迷幻燈光，搭配絢麗燈效與音樂變化，打造奇幻水舞秀，讓夜晚的大都會公園化身童話故事場景。

「2025新北春紛節」3月22日、23日在新北大都會公園登場，今年活動規劃4大主題展區、3個表演舞台，邀集超過150家市集攤商進駐，販售美食饗宴與特色好物，好天氣適合和親友相約野餐，甚至帶著毛孩在大草皮上悠閒放風，找到屬於自己的樂趣。

粉嘻鯨展演

展出地點：大都會公園

展出日期：3/22（六）至4/20（日）

活動地點：新北大都會公園

噴水時間：每日15:00-21:00（每整點、半點噴一次水）

點燈時間：每日18:00-21:00