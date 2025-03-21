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花蓮、台北福容雙城買1送1！享黃金湯、無敵海景　再送當地名產

▲▼花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

▲花蓮福容大飯店擁有海景第一排景觀。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

又有飯店推出雙城買一送一優惠！福容大飯店將城市型與度假型飯店結盟，推出全新「北花Long Stay！2025台北花蓮雙城記」，即日起至6月27日為止，入住台北、花蓮兩飯店，三天兩夜7599元起，可享受黃金美人湯、無敵海景，還有免費名產能帶回家。

▲▼福容大飯店。（圖／業者提供）

▲福容台北一館與花蓮福容推出雙城買一送一優惠。（圖／業者提供）

福容大飯店此次雙城買一送一優惠結合福容台北一館與花蓮福容大飯店，旅客可以任意安排入住順序。三天兩夜7599元起可入住福容台北一館精緻客房，享受黃金美人湯；花蓮福容大飯店則可入住海景客房，房內就能看絕美太平洋日出，再去戶外泳池、水療池洗去全身疲憊，業者更加贈迎賓名產、無動力自行車3小時券，以及餐飲200元抵用券。 

▲▼宜蘭力麗威斯汀。（圖／業者提供）

▲宜蘭力麗威斯汀。（圖／業者提供，下同）

宜蘭力麗威斯汀聯手八里福朋喜來登則推出三天兩夜 「山海遊蹤，雙城同行」 聯合住房專案，售價1萬6888元，8月底前入住宜蘭力麗威斯汀尊享豪華或精選客房一晚，房內可享泡湯樂趣，送知味西餐廳雙人自助晚餐與早餐，並贈送八里福朋喜來登住宿券，旅客可憑券於8月31日前入住。

▲▼八里福朋喜來登。（圖／業者提供）

▲八里福朋喜來登。

憑券入住八里福朋喜來登酒店豪華客房一晚，可享免費下午茶、隔日早餐，並贈送迎賓飲料券與限量紀念船票雙人套票。該專案從即日起販售至5月底為止，住宿可不分順序，入住即送另一間住宿券，6月底前完成入住兩家酒店，額外加贈Marriott Bonvoy萬豪旅享家點數8000點。

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