日本最美「常陸海濱公園粉蝶花」4月中滿開　夢幻藍色花毯別錯過

▲位於茨城縣的國營常陸海濱公園粉蝶花海是每年春天必看風景。圖為過去花況。（圖／一般財團法人公園財團Parks Japan.F提供）

記者蔡玟君／綜合報導

4月到日本除了賞櫻，也別錯過絕美的藍色粉蝶花海！國營常陸海濱公園就公布今年開花預測，預計從4月11日進入賞花期、4月17日滿開，想看無垠藍色花海美景可別錯過。而同樣能欣賞百萬粉蝶花海的大阪舞洲海濱公園則宣布，因今年適逢萬博舉行，停止舉辦一年。

▲國營常陸海濱公園粉蝶花今年預計從4月中旬至下旬是推薦賞花期。圖為過去花況。（圖／一般財團法人公園財團Parks Japan.F提供）

位於茨城縣的國營常陸海濱公園距離東京約2小時車程，最具代表性的風景之一就是每年春季時的藍色粉蝶花海，多達530萬株粉蝶花沿著山坡盛開，搭配藍天白雲，廣闊無垠的療癒風景每年都吸引數萬旅客造訪。

國營常陸海濱公園近日公布今年粉蝶花開花預測，預計4月11日約有7成花朵開放，4月17日起花況最佳、4月底進入尾聲，想要捕捉這一期一會的風景可要把握機會。

▲大阪舞洲海濱公園粉蝶花祭今年適逢大阪萬博，停辦一年。圖為過去花況。（圖／株式會社ピーエスジェイコーポレーション提供）

而大阪舞洲海濱公園同樣擁有百萬粉蝶花海景觀，搭配海景與遠方港灣風光，帶給旅人另一番賞花感受。不過園方表示，今年適逢大阪萬博舉行，粉蝶花海祭暫停一屆，預計2026年重新舉行。

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