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吉卜力迷必拍！全台唯一「池塘畔的大龍貓」造景在南港LaLaport

▲▼橡子共和國南港三井LaLaport。（圖／記者蔡玟君攝）

▲橡子共和國也進駐南港三井LaLaport。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

南港三井LaLaport今（20日）正式開幕，進駐眾多IP商店，其中以販售吉卜力工作室周邊商品的「橡子共和國」也進駐商場，更打造全台唯一「池塘畔的大龍貓」造景迎賓，還有期間限定商品，消費滿額還贈送龍貓行李吊牌。

▲▼橡子共和國南港三井LaLaport。（圖／記者蔡玟君攝）

▲店內有全台唯一「池塘畔的大龍貓」造景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼橡子共和國南港三井LaLaport。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有許多可愛的龍貓周邊。（圖／記者蔡玟君攝）

橡子共和國在全台每間門市都有獨一無二的迎賓造景，而LaLaport南港店則以「池塘畔的大龍貓與中、小龍貓」為主題設計，在入口處即可看到大龍貓抱著橡果，悠閒地坐在池塘邊，一旁的中龍貓與小龍貓睜大圓滾滾的眼睛，萌力滿點。

▲▼橡子共和國南港三井LaLaport。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼《霍爾的移動城堡》中卡西法主題周邊，以及超人氣因因系列商品的絨毛玩偶必收藏。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼橡子共和國南港三井LaLaport。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼橡子共和國南港三井LaLaport。（圖／記者蔡玟君攝）

▲消費滿額送行李吊牌。（圖／記者蔡玟君攝）

搭上開幕，店內也有多款人氣商品開賣，包括《霍爾的移動城堡》中卡西法主題周邊，以及超人氣因因系列商品的絨毛玩偶等；「立體場景沙漏」則重現《龍貓》、《魔女宅急便》中溫馨動人的場景，以及夜空系列賀卡。為迎接開幕，即日起消費滿1200元，就贈送飛天龍貓紀念行李吊牌。

▲▼日本哈利波特專賣店台灣首店 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本哈利波特專賣店台灣首店也進駐 。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／記者林敬旻攝）

▲南港LalaPort開幕，哈利波特紀念品專賣店。（圖／記者林敬旻攝）

備受粉絲期待的哈利波特周邊商品專賣店「哈利波特－魔法之地」台灣首店也進駐南港三井LaLaport，店內1:1還原《哈利波特：神秘的魔法石》故事中，掃帚光輪2000在櫥窗展示的場景，還有全台唯一的九又四分之三月台和行李手推車，讓旅客不僅能買得過癮，也能盡情拍照。

▲南港LalaPort開幕，哈利波特紀念品專賣店。（圖／記者林敬旻攝）

▲有全台唯一的九又四分之三月台和行李手推車造景。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼日本哈利波特專賣店台灣首店 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲滿額就送學院限定紙袋或帆布袋 。（圖／記者蔡玟君攝）

店家也祭出滿額贈主題購物袋與帆布袋優惠，如單筆消費滿800元，就送「霍格華茲學院限定紙袋」一個，每個月皆有不同，開幕首月贈送葛萊芬多學院紙袋；單筆消費滿1800元，就送台灣1號店開幕紀念托特包一個。

關鍵字： 南港LaLaport 橡子共和國 台北市旅遊

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