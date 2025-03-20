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4、5月限定！平日玩台南「住飯店買一送一」　露營1帳800元

▲▼台南旅遊，海安路，台南市示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南市政府推出平日到台南住指定飯店買一送一優惠。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻國旅商機，台南市政府宣布在4、5月推出「到台南玩住一晚送一晚」專案，共53家飯店、民宿、露營業者參與，只要在平日入住指定飯店專案，就享有買一送一優惠，例如台南老爺行旅推出雙人房3天2夜免6000元，位於安平的森行旅雙人房2250元起就能再住一天。

此次台南市政府推出平日住房專案，共53家旅宿業者推出住一晚送一晚優惠，希望民眾來台南至少安排兩晚時間，利用平日來玩還不用像假日出遊般人擠人。

▲▼台南老爺行旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南老爺行旅客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南安平森行旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南安平森行旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南安平森行旅。（圖／記者蔡玟君攝）

如台南老爺行旅推出平日周日至周四入住行旅客房5290元起，需另加10％服務費；森行旅推出周日至周五入住，雙人房每晚2250元起，再免費送第2晚，訂房上限為2間。

▲▼和逸飯店台南西門館，台南和逸。（圖／業者提供）

▲和逸飯店台南西門館。（圖／業者提供）

台南和逸飯店、台糖長榮酒店(台南)也推出住房專案，連住兩晚最低6000元起，需留意是否含早餐；禧榕軒大飯店周日至周四入住四人房，連續住宿兩晚優惠8888元再送限量小禮，不含早餐。另外也有3家合法露營業者加入，提供1帳住2晚800元的超值專案，詳情可上活動官網查詢。

關鍵字： 台南旅遊 飯店旅館 優惠快訊

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