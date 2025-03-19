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老闆退休！台北鄭記豬腳飯4／2熄燈　飄香70年黑金豬腳成絕響

▲▼台北美食豬腳飯。（圖／Darren 蘋果樹提供）

▲鄭記豬腳飯4／2熄燈。（圖／Darren 蘋果樹提供）

記者黃士原／台北報導

台北人氣美食再少一家！位於台北車站附近的「鄭記豬腳飯」，由於老闆決定退休，只營業到4月2日，結束超過70年開業時光。

位於台北車站附近的「鄭記豬腳飯」，從民國42年開賣到現在已經超過70年，是傳承三代的美食店家，滷到黑金油亮的豬腳飯是許多老饕的最愛，瘦肉口感不柴，肥肉Q彈帶點膠質感。另外，東坡肉、滷大腸飯也受到許多網友喜愛。

▲鄭記的黑金豬腳飯與東坡肉以後吃不到了。（圖／Darren 蘋果樹提供）

開業70多年的鄭記豬腳飯，在Google評價超過4千則，平均4.2顆星，是許多人推薦台北必吃的豬腳飯。不過，由於老闆覺得年紀大了，再加上員工難找，所以決定在今年滿60歲時退休，把時間留給自己，希望之後的日子可以到處走走。老闆也提到，由於店面租約下個月到期，所以店面就營業到4月2日。

另外，來自北海道旭川的山頭火拉麵去年收掉遠東SOGO復興店後，台北市僅剩京站店，不過由於合約期滿，該店已於2月28日熄燈，目前全台僅剩板橋店、台中店。

▲山頭火拉麵京站熄燈。（圖／取自Santouka Taiwan 山頭火台灣臉書）

來自日本北海道旭川的山頭火於1988年成立，2012年4月登陸台灣，其湯頭特色是以豬骨、蔬菜和魚乾熬煮而成的濃郁乳白色湯頭，無論是鹽味、味噌、醬油還是辣味噌口味拉麵，都擁有不錯的評價，價格230元起至490元。另外也提供煎餃、炸雞與叉燒飯等定食，不怕客人吃不飽。

關鍵字： 美食雲 鄭記豬腳飯 熄燈

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