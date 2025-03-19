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全台最美花旗木鐵道小鎮在彰化！看火車駛過粉色大道　最佳花期曝

▲▼彰化二水源泉派出所。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

▲彰化二水可說是全台最美的花旗木鐵道小鎮。上圖為過去花況，非今年。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

記者蔡玟君／綜合報導

全台瘋追花海，在3月底到4月初最不能錯過的花海之一就是有「泰國櫻花」之稱的花旗木。位在彰化縣的二水鄉，可說是全台最美的花旗木鐵道小鎮，旅客可看到花旗木與集集線鐵道交織成浪漫風景，近年在當地居民的努力下，也增添許多花旗木賞花地，趁著接下來4月連假到來，不妨到二水走一趟。

▲▼彰化二水花旗木，二水自行車道，集集線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲彰化二水自行車道沿著集集線種下一整排花旗木。上圖為過去花況，非今年。（圖／記者蔡玟君攝）

二水鄉公所多年前為了推廣觀光，沿著集集線路線旁打造自行車道，並種下約30棵花旗木，每到花季，就可看到一整排粉色大道，旅客可以享受在粉色花道中騎單車邊賞花，今年預估花期約落在3月底至4月初。

▲▼彰化二水源泉派出所。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

▲旅客可以在此捕捉集集線與花海美景。圖為過去花況，非今年。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

若是攝影愛好者，則可以提早看準火車班次時間，提早卡位，就能捕捉火車穿過花旗木花海美景，已經成為每年春季時中台灣必拍花海美景。

▲▼彰化二水源泉派出所。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

▲花旗木花期約落在3月底至4月初，旅客可以開始安排了。圖為過去花況，非今年。（圖／黑皮的旅遊筆記提供）

近年在當地居民努力下，在二水鄉多處地點也都可看到花旗木花海，包括倡和村、源泉村、復興村、惠民村、合興村、源泉公園、引水公園、濁水溪舊鐵橋等也都能看到花旗木花海美景，濁水溪舊鐵橋也能捕捉到台鐵經過粉色花海的浪漫畫面。

關鍵字： 彰化旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 花旗木 二水

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