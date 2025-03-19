花10元買檸檬送去骨雞排　貳虎2號店開幕優惠「明起連推3天」

▲貳虎2號店開幕優惠明起連推3天，花10元買檸檬送去骨雞排。（圖／貳樓集團提供）

記者黃士原／台北報導

貳樓餐飲集團旗下「貳虎 OFFTEA」茶飲雞排店開出第2家店，昨日正式進駐台北永吉商圈，品牌祭出開幕優惠，明天起連3天晚上6點後，只要拿出10元購買1顆檸檬，就送去骨雞排，每日限量500片。

▲貳虎招牌「虎標燕麥去骨雞排」融入西式元素，把燕麥研磨後混入麵衣。（圖／記者黃士原攝）

「貳虎 OFFTEA」是貳樓餐飲集團新推出的茶飲雞排店，第1家店「慶城店」去年7月開幕，販售台灣最接地氣的雞排加手搖飲料的組合，招牌「虎標燕麥去骨雞排」融入西式元素，把燕麥研磨後混入麵衣，擁有酥脆且富有質感的口感，而且無需吐骨。飲品則主打鮮榨檸檬系列。

▲貳虎飲品主打鮮榨檸檬系列。（圖／記者黃士原攝）

經過半年多後，貳虎開出第2家店「永吉店」，同時祭出開幕優惠，3月20日至3月22日，每日晚上6點後，到永吉店拿出10元購買1顆檸檬，就送明星商品「虎標燕麥去骨雞排」1片，每日限量500片，號碼牌發完就沒了。

▲萬波推出蜜柑風味奶蓋。（圖／萬波提供）

另外，萬波島嶼紅茶新推出「蜜柑奶蓋」，口感絲滑帶有柑橘清香，除了可以搭配蜜柑系列飲品，也非常適合搭配各式原茶（紅茶、綠茶、金萱、烏龍、麥茶）。3月21日至3月23日只要點大杯「蜜柑烏龍」、「蜜柑金萱」和「蜜柑翡翠」，加5元就可以升級成原價80元的奶蓋蜜柑系列飲品，每間門市每日限量100杯。