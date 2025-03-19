ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

花10元買檸檬送去骨雞排　貳虎2號店開幕優惠「明起連推3天」

▲貳虎2號店開幕優明起連推3天，花10元買檸檬送去骨雞排。（圖／貳樓集團提供）

▲貳虎2號店開幕優惠明起連推3天，花10元買檸檬送去骨雞排。（圖／貳樓集團提供）

記者黃士原／台北報導

貳樓餐飲集團旗下「貳虎 OFFTEA」茶飲雞排店開出第2家店，昨日正式進駐台北永吉商圈，品牌祭出開幕優惠，明天起連3天晚上6點後，只要拿出10元購買1顆檸檬，就送去骨雞排，每日限量500片。

▲貳虎。（圖／記者黃士原攝）

▲貳虎招牌「虎標燕麥去骨雞排」融入西式元素，把燕麥研磨後混入麵衣。（圖／記者黃士原攝）

「貳虎 OFFTEA」是貳樓餐飲集團新推出的茶飲雞排店，第1家店「慶城店」去年7月開幕，販售台灣最接地氣的雞排加手搖飲料的組合，招牌「虎標燕麥去骨雞排」融入西式元素，把燕麥研磨後混入麵衣，擁有酥脆且富有質感的口感，而且無需吐骨。飲品則主打鮮榨檸檬系列。

▲貳虎。（圖／記者黃士原攝）

▲貳虎飲品主打鮮榨檸檬系列。（圖／記者黃士原攝）

經過半年多後，貳虎開出第2家店「永吉店」，同時祭出開幕優惠，3月20日至3月22日，每日晚上6點後，到永吉店拿出10元購買1顆檸檬，就送明星商品「虎標燕麥去骨雞排」1片，每日限量500片，號碼牌發完就沒了。

▲萬波推出蜜柑風味奶蓋。（圖／萬波提供）

▲萬波推出蜜柑風味奶蓋。（圖／萬波提供）

另外，萬波島嶼紅茶新推出「蜜柑奶蓋」，口感絲滑帶有柑橘清香，除了可以搭配蜜柑系列飲品，也非常適合搭配各式原茶（紅茶、綠茶、金萱、烏龍、麥茶）。3月21日至3月23日只要點大杯「蜜柑烏龍」、「蜜柑金萱」和「蜜柑翡翠」，加5元就可以升級成原價80元的奶蓋蜜柑系列飲品，每間門市每日限量100杯。

關鍵字： 美食雲 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

推薦閱讀

全台最美花旗木鐵道小鎮在彰化

全台最美花旗木鐵道小鎮在彰化

金秀賢高雄見面會200人中獎名單公布

金秀賢高雄見面會200人中獎名單公布

基隆山坡社區巷仔內尋找秘境咖啡！

基隆山坡社區巷仔內尋找秘境咖啡！

老闆退休！台北鄭記豬腳飯4/2熄燈

老闆退休！台北鄭記豬腳飯4/2熄燈

台鐵「山嵐號」網美列車4／19首航　行駛花東「套票3900元起」

台鐵「山嵐號」網美列車4／19首航　行駛花東「套票3900元起」

虎頭山180度觀景平台

虎頭山180度觀景平台

花10元買檸檬送去骨雞排

花10元買檸檬送去骨雞排

快訊／7-11聯名金秀賢商品喊卡！業者證實：行銷活動檔期調整

快訊／7-11聯名金秀賢商品喊卡！業者證實：行銷活動檔期調整

泡50min只要200元！礁溪CP值雙人湯屋

泡50min只要200元！礁溪CP值雙人湯屋

全台「最強博物館」出爐　去年吸797萬人

全台「最強博物館」出爐　去年吸797萬人

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證同時有「29」免費吃100隻蝦

老闆退休！台北鄭記豬腳飯4/2熄燈

全台唯一「波波屋」豪華露營在南投

路易莎旗下首家泰式吃到飽3/20開幕

兒童連假優惠！12歲↓玩樂園190元

山頭火拉麵京站熄燈

免費景點！全台2處最美玫瑰花園正美

馬祖南竿「南萌咖啡」結束營業

身分證中3碼全桌9折

南港飯店爐烤牛排吃到飽延長至6/30

熱門行程

最新新聞更多

全台最美花旗木鐵道小鎮在彰化

金秀賢高雄見面會200人中獎名單公布

基隆山坡社區巷仔內尋找秘境咖啡！

老闆退休！台北鄭記豬腳飯4/2熄燈

台鐵「山嵐號」網美列車4／19首航　行駛花東「套票3900元起」

虎頭山180度觀景平台

花10元買檸檬送去骨雞排

快訊／7-11聯名金秀賢商品喊卡！業者證實：行銷活動檔期調整

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366