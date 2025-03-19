淺草免費夜景！竹燈籠鏡面倒影+雲海超夢幻　還能遠眺東京晴空塔

▲淺草EKIMISE頂樓觀景台現在有免費「竹燈籠裝置藝術」。（圖／東武集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

淺草現在又有免費景點！位於淺草EKIMISE屋頂露台，東武集團在此打造期間限定「竹燈籠裝置藝術」，從3月20日起登場。該裝置藝術以日本民間故事《竹取物語》為靈感，打造上千個竹燈籠，加上LED燈、煙霧營造出雲海效果，成為一處夜晚夢幻風景，旅客還能在此遠眺晴空塔。

▲淺草EKIMISE是百貨商場，也是東武鐵道晴空塔線淺草站。（圖／記者蔡玟君攝）

淺草EKIMISE是結合商場百貨與東武鐵道晴空塔線淺草站的商業設施，若想要前往日光，也是從這裡出發。位於設施頂樓有一處免費對外開放的「淺草野兔觀景台」，是遠眺東京晴空塔的最佳視角之一。

▲▼最新的竹燈籠裝置藝術展從3月20日起登場。

▲現場更以煙霧打造雲海效果，還能從此遠眺東京晴空塔。

現在東武集團為了打造特色亮點，從3月20日起至4月13日為止，以日本民間故事《竹取物語》為靈感，在觀景台打造竹燈籠裝置藝術展，上千個大小不一的燈籠，還有各種圖形花樣的「鞠燈籠」、「筒燈籠」妝點，在夜晚閃耀著溫暖金色光芒。

推薦旅客可以穿上浴衣遊走其中，捕捉不同角度的美麗燈籠，現場也利用煙霧營造出並人工雲海增添夢幻氛圍，若蹲低角度，更能拍出鏡面倒影視覺效果，還能從此欣賞晴空塔夜景，接下來計劃到東京玩，可別錯過這處竹燈藝術森林。

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