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淺草免費夜景！竹燈籠鏡面倒影+雲海超夢幻　還能遠眺東京晴空塔

▲▼淺草EKIMISE竹燈籠裝置藝術。（圖／東武集團提供）

▲淺草EKIMISE頂樓觀景台現在有免費「竹燈籠裝置藝術」。（圖／東武集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

淺草現在又有免費景點！位於淺草EKIMISE屋頂露台，東武集團在此打造期間限定「竹燈籠裝置藝術」，從3月20日起登場。該裝置藝術以日本民間故事《竹取物語》為靈感，打造上千個竹燈籠，加上LED燈、煙霧營造出雲海效果，成為一處夜晚夢幻風景，旅客還能在此遠眺晴空塔。

▲▼日本東武鐵道，東武淺草站。（圖／記者蔡玟君攝）

▲淺草EKIMISE是百貨商場，也是東武鐵道晴空塔線淺草站。（圖／記者蔡玟君攝）

淺草EKIMISE是結合商場百貨與東武鐵道晴空塔線淺草站的商業設施，若想要前往日光，也是從這裡出發。位於設施頂樓有一處免費對外開放的「淺草野兔觀景台」，是遠眺東京晴空塔的最佳視角之一。

▲▼淺草EKIMISE竹燈籠裝置藝術。（圖／東武集團提供）

▲▼最新的竹燈籠裝置藝術展從3月20日起登場。

▲▼淺草EKIMISE竹燈籠裝置藝術。（圖／東武集團提供）

▲▼淺草EKIMISE竹燈籠裝置藝術。（圖／東武集團提供）

▲現場更以煙霧打造雲海效果，還能從此遠眺東京晴空塔。

現在東武集團為了打造特色亮點，從3月20日起至4月13日為止，以日本民間故事《竹取物語》為靈感，在觀景台打造竹燈籠裝置藝術展，上千個大小不一的燈籠，還有各種圖形花樣的「鞠燈籠」、「筒燈籠」妝點，在夜晚閃耀著溫暖金色光芒。

推薦旅客可以穿上浴衣遊走其中，捕捉不同角度的美麗燈籠，現場也利用煙霧營造出並人工雲海增添夢幻氛圍，若蹲低角度，更能拍出鏡面倒影視覺效果，還能從此欣賞晴空塔夜景，接下來計劃到東京玩，可別錯過這處竹燈藝術森林。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 東京旅遊 東武鐵道 淺草 日本旅遊 亞洲旅遊

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