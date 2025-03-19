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勝博殿登台20周年新推紀念套餐　消費集點可抽日本來回機票

▲勝博殿登台20周年！消費集點可抽日本來回機票（圖／記者黃士原攝）

▲勝博殿登台20周年，推出紀念套餐，上圖為里脊套餐。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日式豬排專賣店「勝博殿」慶祝登台20周年，即日起推出紀念套餐，消費者可以自由選擇里脊、腰內、千層錦、漢堡排來搭配竹筴魚與島根蝦，同時消費集點還能抽東京雙人機票、萬元加菜金及豬排兌換券。

勝博殿2004年跨海來台開設第一家分店，已屆滿20周年，為回饋台灣消費者對於品牌的喜愛，即日起至5月31日推出20周年紀念套餐，消費者可以從里脊、腰內、千層錦、漢堡排4款中，選擇喜愛的豬排主食，再搭配竹筴魚與島根蝦，每套520元，隨餐附贈限量紀念杯。

除了20周年紀念套餐，即日起至5月31日消費300元就可集點，1點就可參加抽獎，最大獎是東京雙人來回機票，其他還有萬元加菜金、5000元加菜金，以及里脊豬排套餐兌換券，消費次數越多中獎機率越高。

▲西堤牛排插旗大巨蛋商圈，台北光復南店3/26開幕。（圖／王品提供）

另外，瞄準3月底中職開賽與演唱會的餐飲需求，王品旗下「西堤牛排」與「石二鍋」進駐大巨蛋商圈。王品表示，西堤牛排台北光復南店採用全新美式風格、融合塗鴉、金屬、曲線等元素，搭配新品牌訴求「Our TASTy Moment」，打造更放鬆自在的時尚氛圍。3月26日至6月30日期間，只要到店消費2客經典套餐，拍照上傳並打卡，就招待1份香酥英式炸魚。

▲西堤牛排「香酥英式炸魚」。（圖／王品提供）

石二鍋台北光復南店則在開幕前5日（3/26-3/30）期間，只要到店用餐，就回饋消費者「王品瘋美食」點數加倍送，活動期間享高達6%點數回饋，每1點都能在王品集團旗下餐廳折抵消費。

關鍵字： 美食雲 勝博殿 豬排 日式豬排

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