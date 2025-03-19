住台南五星飯店免費看FOCASA馬戲團　再享看加碼橋段演出、下午茶

▲FOCASA馬戲團將在台南水交社文化園區演出。（圖／FOCASA馬戲團提供）

記者蔡玟君／綜合報導

全台最大的馬戲團帳篷「FOCASA馬戲團」將在台南水交社文化園區登場，從3月28日起連續5個周末都有精彩演出。台南晶英酒店也趁勢推出住房專案，只要指定日入住，就送馬戲團演出入場門票、專車接駁與美食，還能欣賞加碼橋段演出，有機會與演員同框。

FOCASA馬戲團邁入15週年，特別翻玩幾米繪本作品、邀請林懷民擔任導演，創作出全台首部馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，在台南廣闊的水交社文化園區打造七層樓高28公尺、可容納千人的表演劇場，在光影交織與大環、走繩、倒立等高難度雜耍特技下，帶領觀眾走入奇幻冒險世界，感受劇情中流轉的純真時光。

▲FOCASA馬戲團最新演出與幾米、林懷民合作。（圖／FOCASA馬戲團提供）

不僅如此，戶外八大主題園區更是將繪本場景搬進現實，包括團團轉旋轉木馬、勇氣補給站、幾米大型裝置藝術等，讓大小朋友身歷其境，走進幾米筆下夢想國度。視野的戲票、飯店專車接駁與精緻美食等多重禮遇，雙人成行只要7,999元起，即可深入感受這場歡樂繽紛的奇幻之旅。

▲▼台南晶英酒店推出專屬住房專案。（圖／業者提供）

為了讓旅客輕鬆沉浸於這場不容錯過的藝文盛宴，台南晶英酒店推出住房專案，每晚7999元起，旅客可入住16坪小西門套房，並於14樓貴賓廊辦理專屬入住服務，另外依照演出場次精心安排餐點體驗，選擇周五晚間場次的旅客，可於飯店悠閒品嚐杜樂麗花園法式下午茶。選擇周日下午場的旅人，則可以在欣賞完表演後，返回飯店享受Happy Hours美酒與小點的微醺時光。

飯店另安排接駁專車直達馬戲樂園，讓旅客輕鬆抵達園區，並入座特級絕佳視野區域，近距離感受馬戲團震撼魅力。台南晶英專案旅客還可尊榮參與正規表演結束後的加碼橋段，在這個限定開放攝錄影的特別演出，有機會與演員同框，珍藏難忘的美好回憶。

▲3至5月預訂長榮酒店旗下全台任一飯店，享加購高鐵票7折優惠。上圖為嘉義長榮文苑酒店。（圖／業者提供，下同）

長榮酒店則攜手台灣高鐵及長榮航空合作推出低碳旅遊方案，即日起預訂長榮酒店官網旗下任一住房專案，享加購高鐵票7折優惠。

▲台南台糖長榮酒店。

長榮酒店表示，即日起透過官網預訂旗下全台7間飯店任一住房專案，享加購高鐵票7折優惠，適用3月至5月期間入住，如台南台糖長榮酒店預訂指定專案並加購高鐵票，可享入住豪華客房不含早餐2999元起，嘉義長榮文苑酒店雙人入住南院景豪華客房一泊二食6200元起。