樂園兒童節優惠！12歲↓玩小人國190元　Xpark變海洋偵探基地

▲Xpark與兒童科學普及推廣IP《達克比辦案》合作，把水族館營造成一座充滿謎團的「海洋偵探基地」。（圖／Xpark）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園Xpark水生公園、小人國主題樂園提前預告兒童節活動。Xpark宣布與《達克比辦案》合作，推出全台首創的「親子辦案活動@水族館」，把海洋空間變身偵探基地讓民眾探險；連假四天想玩樂園，12歲以下孩童在家長陪伴下，暢遊小人國只要190元，現省660元。

▲入口處就看得到達克比蹤影。（圖／Xpark）

Xpark水生公園

Xpark宣布與兒童科學普及推廣IP《達克比辦案》合作，把水族館營造成一座充滿謎團的「海洋偵探基地」，結合故事情境、偵探解謎、IP圖像裝置及特製限量贈品，給旅客沉浸式的解謎體驗。活動將從4月3日起登場，親子族不單在遊戲中學習海洋知識，更可拉近與超人氣角色達克的距離。

▲▼小人國音樂馬車；業者兒童節祭出兩大優惠活動。（圖／小人國提供）



小人國主題樂園

小人國主題樂園率先推出兒童節限定優惠，4月3日到6日為期四天，12歲以下孩童門票只要190元（原價850元），購票時需出示本人健保卡，以及搭配一位大人現場購票（未滿3歲憑健保卡免費入園）；4月6日還有加碼優惠，當日只要身分證字號中有「4」這個數字，對中一碼享390元、對中二碼更只要290元入園，輕鬆暢玩五大主題區。