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大分機場更名「大分Hello Kitty空港」　還有巴士直達三麗鷗樂園

▲▼大分Hello Kitty機場 。（圖／株式会社サンリオエンターテイメント提供）

▲大分機場從4月13日起更名為「大分Hello Kitty機場」 。（圖／© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 　著作 株式会社サンリオ，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

為了迎接2025大阪萬博到來，大分縣宣布，大分機場將從4月13日起，於萬博活動期間改名爲「大分Hello Kitty機場」，以世界最溫暖的機場為概念迎接旅客，台灣旅客未來也可以搭機直達。

▲▼大分Hello Kitty機場 。（圖／株式会社サンリオエンターテイメント提供）

▲大分Hello Kitty機場未來會有許多相關人物造景 。

大分縣此次與三麗鷗合作，從4月13日至10月13日期間，將大分機場改名爲「大分Hello Kitty機場」，機場內也預計會有包括Hello Kitty在內多位三麗鷗人物角色裝飾，如酷企鵝、美樂蒂、雙子星、大耳狗、酷洛米等。

同時，大分機場預計從8月至10月期間也將推出機場至三麗鷗和諧樂園的接駁巴士，讓粉絲更方便前往體驗三麗鷗可愛又迷人的世界中。

▲▼台灣虎航，台虎。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航也將開航大分。（圖／記者蔡玟君攝）

而台灣虎航從4月2日起開航「台北－大分」，開航初期爲每周三、六共2個來往航班，是繼福岡、佐賀、宮崎後，第4個直飛日本九州地區的新航點，進一步強化台灣旅客前往九州地區的便利性。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 九州旅遊 日本旅遊 大分機場 大分Hello Kitty機場 三麗鷗

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