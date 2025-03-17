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身分證同時有「29」　南部知名麻辣鍋請吃100隻白蝦

▲「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」，近期推出9周年活動，只要客人身分證字號同時有「2」跟「9」，餐廳立即送100隻蝦。。（圖／高雄美食地圖提供）

▲「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」推出9周年活動，身分證字號同時有「2」跟「9」，送100隻蝦。（圖／高雄美食地圖提供）

記者黃士原／台北報導

海鮮控看過來！在高雄以浮誇肉瀑布聞名的「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」，近期推出9周年活動，只要客人身分證字號同時有「2」跟「9」，餐廳就送100隻蝦。

在高雄、屏東都有分店的「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」，以壽星專屬的「生日快樂肉瀑布」聞名，幾歲就送幾片肉。近期品牌歡慶9周年，4月30日前推出招待白蝦優惠，只要身分證字號有「2」或「9」，就送50隻白蝦，如果同時擁有這兩數字，100隻免費吃。

想參加此活動的民眾，須前一天打電話訂位告知，讓業者提前備料，同時1桌限用1張身分證，且整桌要配合低消，50隻蝦為1500元、100隻蝦為2000元。

▲高雄汕頭泉成沙茶火鍋慶祝創立82周年，5月29日前的平日，提前電話預訂登錄身分證，只要對中「3282」3碼送傳香肉盤（10盎司），4碼全中（3、8再加兩個2）送傳香巨無霸。（圖／高雄美食地圖提供—

▲高雄汕頭泉成沙茶火鍋慶祝創立82周年，身分證對中「3282」4碼（3、8再加兩個2），送傳香巨無霸。（圖／高雄美食地圖提供）

另外，高雄汕頭泉成沙茶火鍋慶祝創立82周年，5月29日前的平日，提前電話預訂登錄身分證，內用消費共鍋，每桌低消2000元，只要對中「3282」任3碼送傳香肉盤（10盎司），4碼全中（3、8再加兩個2，順序不拘）送傳香巨無霸（20盎司）。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 麻辣火鍋 灑椒麻辣鴛鴦火鍋 汕頭泉成沙茶火鍋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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