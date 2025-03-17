網譽全台最美花園城市！台南必拍8花海　隱藏巷內白色花瀑超夢幻

▲2025台灣國際蘭展展出至3月23日為止。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

春天到台南必排行程就是賞花！從現在起一直到4月，台南就有8處夢幻花海接力登場，從市區整片白色九重葛花牆，到火紅木棉花道、比人還高的繽紛蜀葵花海，一直到4月登場的粉色花旗木，都讓旅客能拍得過癮，也有網友在threads上分享時直呼「台南根本是最漂亮的花園城市！」

今年初因寒流及降雨影響，花季延遲，隨著天氣回暖，台南各地花海依序登場，從市區道路到小巷雪白花牆，再到田野阡陌間的火紅花道，都陸續登場，包括：

▲2025台灣國際蘭展主題館是最好拍的區域。（圖／記者蔡玟君攝）

1.台灣國際蘭展（即日起至3月23日）

期間限定的「2025台灣國際蘭展」今年規劃四大場域和五大展館，還有20項精彩主題，又以「主題館」最好拍，今年以「NEXT 20」為主題，邀請國內外花藝專家，運用蘭花設計出一座座浪漫景觀，有壯觀且具有色彩層次感的繁花隧道，還有迷霧森林、垂直棲地，更結合鏡面設計，打造出宛如置身teamLab般絢爛的萬花筒中視覺效果，運用藝術與花藝營造出一場沉浸式體驗。

▲隱身衛民街老宅外的白色九重葛花瀑。（圖／台南市政府提供，下同）

2.衛民街九重葛

隱身在衛民街中，以老宅打造的生活食器小店「餐桌上的鹿早」，店外有一座雪白九重葛花瀑，現在也進入最佳賞花時候，垂掛而下的白色花朵營造出夢幻感，吸引許多旅人特地造訪，而「餐桌上的鹿早」也引進來自日本進口的可愛器皿，並有限量的古董金屬銀盤、陶杯、餐具、野餐籃等，喜歡生活雜貨的民眾也可入店挑選喜歡的物品買回家。

▲忠義路黃花風鈴木已經盛開。

3.黃花風鈴木

台南也有多處街道擁有黃花風鈴木景觀，如奇美博物館、忠義路、林森路、南寧街、東豐路、體育公園竹溪旁等，現在也都進盛開期，宛如爆米花般的金黃球狀花朵在空中盛開，為街道增添柔和魅力。

▲林初埤木棉花道，上圖為過去花況。（圖／記者蔡玟君攝）

4.白河木棉花季（即日起至3月30日）

今年花況受寒流影響，木棉花剛開始綻放，林初埤的木棉花道曾被CNN評選為世界10大最美麗花道，遊客可以在林初埤木棉花道欣賞到火紅的木棉花，每逢六日還會有音樂表演、贈樹苗活動、親子活動及市集。

▲雅聞湖濱療育森林今年玫瑰花園花況。

5.玫瑰花海

號稱是「全台最大玫瑰花園」的雅聞湖濱療癒森林，佔地1萬5000坪，園區內規劃有「脈輪玫瑰」、「法式玫瑰」、「熱帶雨林」與「古典玫瑰」4大花園區域，光玫瑰花就有700多種，浪漫花廊與歐式氛圍讓人能盡情拍照。

▲學甲蜀葵花海，上圖為過去花況。（圖／記者蔡玟君攝）

6.學甲蜀葵花文化節（即日起至4月30日）

學甲光華里的蜀葵花文化節已辦理多年，蜀葵花的花形高大，有一丈紅之稱，遊客可以穿梭在五顏六色的宛如迷宮的蜀葵花田裡非常有趣，蜀葵花的周邊還會種植火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜、油菜、萬壽菊及百日草等與蜀葵花相互輝映，也結合在地農產市集，預計3月下旬花況更佳。

▲金砂里花旗木步道。圖為過去花況。

7.西港金砂里花旗木（3月30日至4月30日）

西港金砂里花旗木花期預計3月下旬開始，粉紅色的花旗木沿著U型步道盛開，每年均吸引大量遊客前來拍照打卡。

▲南化玉山寶光聖堂也是知名的花旗木景點，圖為過去花況。

8.南化寶光聖堂花旗木（3月29日至4月13日）

南化寶光聖堂成片的花旗木也是必看花海，今年南化區公所結合當地「黑糖」特產，接力推出「黑糖尋蜜季」與花旗木活動，預計3/29舉辦花旗木活動及假日市集，並結合南化「黑糖尋蜜季」，讓遊客可以到寶光聖堂欣賞花旗木、還可以走逛黑糖、蜂蜜的假日市集。