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免費去！全台2處最美「歐風玫瑰花園」現在正美　還能看飛機起降

▲2025台北玫瑰展今（14日）正式揭幕。（圖／公園處提供）

▲2025台北玫瑰展已經登場，可以欣賞上千朵玫瑰。（圖／台北市政府公園處提供）

記者蔡玟君／綜合報導

春天就是要走進各種繽紛色彩的花海間盡情拍美照！全台就有2大玫瑰花園，現在都進入最美賞花時刻，免門票就能入園，看上千朵姿態各異的玫瑰花在陽光下展現最美姿態。

1.台北市　台北玫瑰展

「2025台北玫瑰展」已從即日起開跑，今年以「見證玫好」為主題，並結合台北玫瑰園的場域特色，民眾可看到超過800個品種、5000株以上來自世界各地的玫瑰，把1.5公頃花園點綴地五顏六色，現在已經慢慢進入最美賞花期。

▲2025台北玫瑰展今（14日）正式揭幕。（圖／公園處提供）

▲歐風玫瑰花園超浪漫，還可以捕捉飛機起降。（圖／台北市政府公園處提供）

▲2025台北玫瑰展今（14日）正式揭幕。（圖／公園處提供）

目前台北玫瑰園內已規劃出「品種區」、「花海區」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「園藝植物布展區」及「秘密花園」6大區塊，其中秘密花園區是全新擴建展區，還有機會捕捉到飛機從頭頂掠過的畫面，花海將持續至4月13日為止。

▲▼台南雅聞湖濱療癒森林。（圖／翻攝自雅聞倍優官網）

▲台南雅聞湖濱療癒森林號稱是全台最大玫瑰花園。（圖／翻攝自雅聞倍優官網）

2.台南　雅聞湖濱療癒森林

號稱是「全台最大玫瑰花園」的雅聞湖濱療癒森林，佔地1萬5000坪，園區內規劃有「脈輪玫瑰」、「法式玫瑰」、「熱帶雨林」與「古典玫瑰」4大花園區域，光玫瑰花就有700多種，浪漫花廊與歐式氛圍讓人能盡情拍照。

▲▼雅聞湖濱療癒森林。（圖／翻攝自雅聞湖濱療癒森林臉書專頁）

▲▼雅聞湖濱療癒森林結合賞花、購物、用餐，除了玫瑰花，也是今年國際蘭展展區之一。（圖／翻攝自雅聞湖濱療癒森林臉書專頁

▲▼雅聞湖濱療癒森林。（圖／翻攝自雅聞湖濱療癒森林臉書專頁）

適逢國際蘭展登場，今年雅聞湖濱療癒森林不僅能欣賞玫瑰花，也是蘭花展示場地，遊客於玫瑰園中也能看見蘭花的身影。此外，雅聞湖濱療癒森林也結合餐飲、購物體驗，旅客可在此用餐，也能購買該集團旗下推出的生活保養用品。

關鍵字： 台北市旅遊 台南旅遊 賞花旅遊 台北玫瑰展 雅聞湖濱療癒森林 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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