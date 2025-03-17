三芝櫻花正美！漁港賞夕陽、喝咖啡　淡水秘境百株吉野櫻綻開

▲三生步道櫻花正開得茂盛。（圖／新北市漁業處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

新北三芝、淡水都有季節限定的浪漫櫻花！三芝可以到三生步道，感受櫻花與海風交織的春日氣息，接著順遊後厝漁港，聆聽海浪聲，欣賞絕美漁港夕陽，或選擇到咖啡廳品飲放空、漁港大啖漁港海鮮。而淡水天元宮、淡水北投子溪櫻花林生態步道吉野櫻也開得正茂盛。

▲於淡金公路旁的後厝漁港，是三芝區唯一的漁港，夕陽風光令人著迷。（圖／新北市漁業處提供）



隱身於淡金公路旁的後厝漁港，是三芝區唯一的漁港，停泊許多中小型漁船，形成陽光、海浪及漁船相互輝映的畫面，而在漁具倉庫2樓設置景觀平台，一望無際的觀景角度，可以一覽漁港的全貌，尤其在黃昏時分，當夕陽的光輝灑在倉庫上，景色格外迷人。此外，後厝漁港也設置友善垂釣區域，蔚為北海岸老少咸宜的聽海和釣魚秘境。

▲▼三芝三生步道逾百株櫻花綻放，如雲霧般覆蓋2公里的步道；燈籠藝術裝置增添童趣。（圖／新北市漁業處提供）



鄰近後厝漁港僅10分鐘車程的三芝三生步道，逾百株櫻花如雲霧般覆蓋2公里的步道，各式品種櫻花陸續綻放，吉野櫻、山櫻、八重櫻、昭和櫻交織成一大片粉紅林，令人陶醉不已。無論是漫步其中，或停下腳步靜坐在旁，都能感受大自然的脈動。

▲▼後厝漁港彩繪漁具倉庫；到金點草里驛棧點一杯咖啡，享受悠哉的午後時光。（圖／新北市漁業處提供）



賞完花後，不妨移動到石門區富基漁港內的富基魚市，大啖尚青的現撈海產，或是前往石門區草里漁港內的金點草里驛棧，點一杯特色咖啡，享受浮生半日閒。

▲淡水北投子溪櫻花林步道種植100多株吉野櫻。（圖／翻攝自賞花快報）



而賞花快報粉專通報，淡水北投子溪櫻花林生態步道種植100多株吉野櫻，花季約在3月中下旬開始，目前花開約4-5成，不妨沿著全長3.5公里的生態步道散步，細品最後一波櫻花之美。交通方面也屬易達，民眾搭乘淡水輕軌到淡金北新站下車，往北新路方向步行至福德宮，大約走路3分鐘即可抵達；開車者可定位「北投子溪櫻花林生態步道」就能找到。