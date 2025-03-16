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白種元「香港飯店」台北吃得到　盤點即將登台的3家日韓名店

▲白種元「香港飯店0410」登台。（圖／取自Theborn Korea官網）

▲白種元「香港飯店0410」登台。（圖／取自Theborn Korea官網）

記者黃士原／台北報導

日前有網友發現韓國廚神白種元旗下中華料理餐廳「香港飯店0410」，即將在台北內湖開設台灣首店，未來粉絲想吃招牌炒碼麵不用飛出國。此外，日本人氣咖哩店「日乃屋」、韓星BTS最愛的「金豬食堂」，也將來台開設分店。

▲白種元「香港飯店0410」還有供應海鮮辣湯麵、糖醋里脊、炸餃子。（圖／取自Theborn Korea官網）

香港飯店0410

繼「本家韓式燒肉」之後，韓國廚神白種元旗下中華料理餐廳「香港飯店0410」也被引進台灣，位於台北市內湖洲子街的店址已掛上招牌，業者也在人力銀行上徵才，未來想吃招牌炒碼麵不用飛出國了。

「香港飯店0410」為白種元旗下餐飲品牌之一，餐廳名雖有「香港」，但不供應港式餐點與點心，而是主打中華料理，除了招牌必吃的炸醬麵、炒碼麵外，還有海鮮辣湯麵、湯飯、糖醋里脊、炸餃子、煎餃，價格約落在150元至300元之間，很受學生及小資族喜愛。

▲連續6年被選入首爾米其林必比登推介的「金豬食堂」即將登台。（圖／取自金豬食堂IG：gold_pig1982

金豬食堂

連6年被選入首爾必比登推介的「金豬食堂」即將登台，目前正在籌備中，日前被網友發現，台北市中山區「麵屋一燈南京店」舊址的整棟建築物，掛上了金豬圖案大布條，暗示台北首店即將落腳這裡。

韓式烤肉餐廳「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，除了連續6年被選為米其林必比登推介，更是BTS、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127和崔宇植等韓星的愛店。店裡招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。

▲日本咖哩連鎖品牌「日乃屋」將登台。（圖／取自X／@hinoya_koushiki

日乃屋

來自日本的咖哩連鎖品牌「日乃屋」將登台，第一家店正在籌備中，餐廳地點落腳高雄鼓山魚市場，將於3月22日開幕。日乃屋是日本人氣咖哩品牌，在日本已有近百家分店，以其香濃順口的咖哩醬聞名，一入口時會先嚐到微甜口味，接著湧現辛辣層次，屬於日本家庭風格。除了基本的生蛋咖哩飯、半熟蛋咖哩飯外，還有炸豬排咖哩、漢堡排咖哩、炸雞咖哩等多種選擇。

關鍵字： 美食雲 台北市美食 香港飯店0410 金豬食堂 日乃屋

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