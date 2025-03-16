期間限定！日本最新「宇宙貓之島」漂浮湖上超療癒　還能實際登島

▲飯能最新當代美術館「HYPER MUSEUM HANNO」開幕首展，由當代藝術家矢延憲司打造全新船仔貓系列作品「宇宙貓之島」。（圖／翻攝自Metsa Village臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

日本當代藝術家矢延憲司2023年曾來台展出「船仔貓」系列，吸引數十萬民眾朝聖。在埼玉縣飯能市於今年3月最新開幕的當代美術館「HYPER MUSEUM HANNO」，開幕首展就邀請矢延憲司在湖面打造超可愛的「宇宙貓之島」，從即日起展出至8月底為止，旅客不僅能看展，還能順遊可愛的嚕嚕米主題公園。

▲▼Metsa Village是能體驗北歐風生活氛圍的自然園區。（圖／記者蔡玟君攝）

以能體驗北歐風生活潮流的設施「Metsa Village」，是座群山與森林環抱的大型自然園區，園內設有選物店、餐廳、咖啡廳、步道、遊樂設施，提供一處能讓身心徜徉在大自然中的療癒處所。

園區內在今年3月1日迎來最新當代美術館「HYPER MUSEUM HANNO」開幕，地點就在旅客服務中心旁，美術館旨在結合「自然與數位」以及「角色藝術」，開幕首場特別企劃展邀請知名藝術家矢延憲司，以其知名代表作品《船仔貓》系列設展。

▲現在在園區內可看到漂浮於宮澤湖上可愛的「宇宙貓之島」。（圖／翻攝自Metsa Village臉書專頁）

其中最大亮點，就是漂浮於園內宮澤湖上的「宇宙貓之島」，島上設有帶貓爪的浴缸、藝術工作室，平日旅客可以租借腳踏船靠近這座可愛貓島，而在周末假日時則提供登島行程，帶領旅客實際了解這座可愛貓島的魅力。

▲▼全新開幕的美術館「HYPER MUSEUM HANNO」內還有約80件作品展出。（圖／翻攝自Metsa Village臉書專頁）

配合宇宙貓之島大型藝術作品，在美術館內也以宇宙貓的故事背景出發，展出80件相關作品，透過立體作品、原稿、特別影像，了解矢延憲司35年來的創作軌跡，並推出特展限定周邊商品，喜愛船仔貓系列作品的粉絲可別錯過。

▲▼旅客還可以順遊亞洲首座「嚕嚕米主題公園（Moominvalley Park）」。（圖／記者蔡玟君攝）

看展之餘，旅客也可以規劃同園區內的亞洲首座「嚕嚕米主題公園」一起遊玩，園內首先必玩亮點與地標就是藍色外觀的「嚕嚕米之家」，並開放旅客實際走進其中。內部完整還原《嚕嚕米》真實世界，沿著旋轉樓梯而上，可以看到餐桌上的擺飾、廚房中烹煮中的北歐丸子、展現不同角色個性的房間與床鋪等，每一處小細節都細膩呈現。

展覽型設施「Kokemus」則結合咖啡廳、周邊商店、展覽等功能，完整重現繪本中的世界與創作概念，還有迷你的「嚕嚕米之谷」模型可以拍照，以及一系列只有在這裡才買得到的周邊商品，值得花時間在此慢慢感受。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）