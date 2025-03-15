別府新景點！沉浸式體驗地獄溫泉　再吃地獄布丁、泉水蒸煮香腸

▲別府地獄溫泉博物館於2022年開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本大分縣的別府溫泉是知名溫泉勝地，除了泡湯外，更推薦到「別府地獄溫泉博物館」走一趟！結合視覺藝術與燈光投影，透過沉浸式方式了解溫泉如何形成，參觀後還可以到咖啡廳，品嚐溫泉水蒸煮的香腸，並欣賞湯煙庭園風景。

別府地獄溫泉博物館於2022年開幕，館內分為4大場域，從雨水落下、滲透進土地，以及燈光投影、視覺藝術，還有集章活動與影像播放，了解經歷50年歲月才會形成溫泉的過程。

▲▼別府地獄溫泉博物館透過4大場景可了解溫泉形成過程。

入場時也可索取明信片，蒐集各個展區代表性的溫泉煙霧印章，製作出獨一無二的明信片；參觀後，位於館內的「50 CAFE」可以喝得到咖啡、冰淇淋，還有吃得到溫泉水蒸煮的香腸。

▲館內「50 CAFE」可以吃得到溫泉水蒸煮的香腸。

參觀完溫泉博物館，旅客可順遊鄰近的海地獄溫泉。海地獄以其碧藍如海的滾燙溫泉著稱，每到春天，池畔盛開的染井吉野櫻在蒸氣的映襯下，彷彿漂浮在雲端，熱氣騰騰的蒸氣與藍色溫泉、粉色櫻花，共同交織出一幅壯麗又夢幻的景象；也推薦可以購買利用海地獄泉水製作的「地獄蒸布丁」以及溫泉蛋品嚐。

▲別府溫泉海地獄。（圖／業者提供）



想要前往別府溫泉，搭新幹線或JR從博多或熊本前往僅需2小時左右車程，交通十分便利。為了吸引更多台灣人前往，現在只要出示台灣護照，即可獲得「地獄溫泉博物館+海地獄+鬼石坊主地獄」三地優惠券的9折優惠，或是「別府地獄溫泉博物館」的一般票券7折優惠。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）