千元可享吃到飽！台北萬豪大廳酒廊新推義式沙拉吧「平日限定」

▲台北萬豪大廳酒廊也推Semi-buffet，千元可享沙拉吧吃到飽。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge（大廳酒廊）也推Semi-buffet，自3月17日起的平日晚間開始供應義式沙拉吧，每位980元+10%就能吃到飽，加價220元至600元不等，即可享用爐烤牛排、到港鮮魚或植物肉蔬菜千層等精緻主菜。

Lobby Lounge義式沙拉吧供應鮮蔬沙拉、開胃菜、起司冷肉盤、精選熱食、當令水果及主廚甜點，吃得到LED燈照射無農藥栽種的多款新鮮水耕生菜、義式番茄肉丸、爐烤鮭魚奶油斜管麵、各式堅果，加價220元至600元即可享用精緻主菜，包含爐烤美國沙朗襯法式田螺醬、時令到港鮮魚配煙花女醬汁、焗烤新植物肉蔬菜千層。

▲點用義式沙拉吧，加價220元至600元即可享用精緻主菜。（圖／台北萬豪提供）

Lobby Lounge的Semi-buffet每日限量，需提前一日訂位，3月17日起每周一至周四晚間6點至9點供應，成人用餐每位980元+10%起，6至11歲孩童每位780元+10%起。義式精選沙拉吧內除餐前麵包及咖啡或茶僅供應1次，其餘餐點皆可無限量享用，菜色隨季節更換，依餐廳現場實際供應為主。

▲NAGOMI抹茶季登場，有現做大判燒。（圖／記者黃士原攝）

另外，欣葉Buffet品牌「NAGOMI和食饗宴」攜手知名抹茶甜點專門店「一〇八抹茶茶廊」，5月31日前推出「春日抹茶の甘味賞」限定活動，選用京都宇治產一番茶，由NAGOMI研發10款抹茶甜點，包括抹茶米布丁、抹茶奶酪、抹茶瑪德蓮、抹茶羊羹、抹茶蕨餅、金時最中餅、抹茶糰子、抹茶大判燒、抹茶霜淇淋與抹茶Gelato。

▲抹茶奶酪。（圖／記者黃士原攝）

除了甜點，NAGOMI飲品BAR也同步推出3款茶香飲品，分別是抹茶拿鐵（冰）、焙茶拿鐵（熱）、起司奶蓋抹茶（冰），以及限定調酒「一〇八焙茶Punch」，這款調酒是以宇治焙茶與香醇豆漿為基底，融合栗子、黑糖與白蘭地。