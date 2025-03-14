ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

千元可享吃到飽！台北萬豪大廳酒廊新推義式沙拉吧「平日限定」

▲台北萬豪大廳酒廊新推沙拉吧，千元可享吃到飽　。（圖／記者黃士原攝）

▲台北萬豪大廳酒廊也推Semi-buffet，千元可享沙拉吧吃到飽。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge（大廳酒廊）也推Semi-buffet，自3月17日起的平日晚間開始供應義式沙拉吧，每位980元+10%就能吃到飽，加價220元至600元不等，即可享用爐烤牛排、到港鮮魚或植物肉蔬菜千層等精緻主菜。

Lobby Lounge義式沙拉吧供應鮮蔬沙拉、開胃菜、起司冷肉盤、精選熱食、當令水果及主廚甜點，吃得到LED燈照射無農藥栽種的多款新鮮水耕生菜、義式番茄肉丸、爐烤鮭魚奶油斜管麵、各式堅果，加價220元至600元即可享用精緻主菜，包含爐烤美國沙朗襯法式田螺醬、時令到港鮮魚配煙花女醬汁、焗烤新植物肉蔬菜千層。

▲台北萬豪大廳酒廊新推沙拉吧，千元可享吃到飽　。（圖／記者黃士原攝）

▲點用義式沙拉吧，加價220元至600元即可享用精緻主菜。（圖／台北萬豪提供）

Lobby Lounge的Semi-buffet每日限量，需提前一日訂位，3月17日起每周一至周四晚間6點至9點供應，成人用餐每位980元+10%起，6至11歲孩童每位780元+10%起。義式精選沙拉吧內除餐前麵包及咖啡或茶僅供應1次，其餘餐點皆可無限量享用，菜色隨季節更換，依餐廳現場實際供應為主。

▲NAGOMI抹茶季登場，有現做大判燒。（圖／記者黃士原攝）

另外，欣葉Buffet品牌「NAGOMI和食饗宴」攜手知名抹茶甜點專門店「一〇八抹茶茶廊」，5月31日前推出「春日抹茶の甘味賞」限定活動，選用京都宇治產一番茶，由NAGOMI研發10款抹茶甜點，包括抹茶米布丁、抹茶奶酪、抹茶瑪德蓮、抹茶羊羹、抹茶蕨餅、金時最中餅、抹茶糰子、抹茶大判燒、抹茶霜淇淋與抹茶Gelato。

▲抹茶奶酪。（圖／記者黃士原攝）

除了甜點，NAGOMI飲品BAR也同步推出3款茶香飲品，分別是抹茶拿鐵（冰）、焙茶拿鐵（熱）、起司奶蓋抹茶（冰），以及限定調酒「一〇八焙茶Punch」，這款調酒是以宇治焙茶與香醇豆漿為基底，融合栗子、黑糖與白蘭地。

關鍵字： 美食雲 吃到飽 Buffet

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

Andy老師回雲林老家陪媽媽　遇粉絲暖心安慰：下一個更好

推薦閱讀

賽車、LEGO迷衝信義區！4關卡免費玩

賽車、LEGO迷衝信義區！4關卡免費玩

台北萬豪大廳酒廊千元吃到飽

台北萬豪大廳酒廊千元吃到飽

全家抽出特斯拉、百萬現金幸運兒

全家抽出特斯拉、百萬現金幸運兒

號召螞蟻人！星宇航空神戶甜點路跑活動開跑

號召螞蟻人！星宇航空神戶甜點路跑活動開跑

網美景點來了！　成美文化園超狂許願藤花海瀑布

網美景點來了！　成美文化園超狂許願藤花海瀑布

台中「燒肉風間」10周年推新菜單

台中「燒肉風間」10周年推新菜單

能慢慢欣賞東京鐵塔的寧靜Lounge！

能慢慢欣賞東京鐵塔的寧靜Lounge！

赴陸旅遊要落實「登錄制」　旅行社質疑：不填寫是否有罰則

赴陸旅遊要落實「登錄制」　旅行社質疑：不填寫是否有罰則

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

大阪地鐵3／25起開放「刷臉進站」！

大阪地鐵3／25起開放「刷臉進站」！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北玫瑰展今開幕！花拱門3大必賞

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！

賽車、LEGO迷衝信義區！4關卡免費玩

身分證中3碼全桌9折

1泊2食2499元起！北部3飯店慵懶度假

台北萬豪大廳酒廊千元吃到飽

10家手搖飲白色情人節優惠一次看

草莓開心果佐生乳酪內餡的三重享受！

哈根達斯脆皮冰淇淋買1送1只有3天

熱門行程

最新新聞更多

賽車、LEGO迷衝信義區！4關卡免費玩

台北萬豪大廳酒廊千元吃到飽

全家抽出特斯拉、百萬現金幸運兒

號召螞蟻人！星宇航空神戶甜點路跑活動開跑

網美景點來了！　成美文化園超狂許願藤花海瀑布

台中「燒肉風間」10周年推新菜單

能慢慢欣賞東京鐵塔的寧靜Lounge！

赴陸旅遊要落實「登錄制」　旅行社質疑：不填寫是否有罰則

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366