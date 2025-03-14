ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

老爺全台8飯店優惠！2699元起含2份早餐　住捷絲旅步行就能賞花

▲老爺酒店集團旗下老爺會館、北投老爺、礁溪老爺、知本老爺、台中大毅老爺行旅等8據點合推「爺式春遊」優惠 。（圖／老爺酒店集團提供）

▲老爺酒店集團8據點合推「爺式春遊」優惠。圖為礁溪老爺酒店。（圖／老爺酒店集團提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

老爺酒店優惠來了！集團旗下老爺會館、北投老爺、礁溪老爺、知本老爺、台中大毅老爺行旅等8據點合推「爺式春遊」優惠，即日起至4月30日，官網訂房輸入折扣碼「20251SP」，指定專案每房每晚最高折抵500元，折扣後老爺會館最低2,699元起，含翌日雙人早餐。

▲老爺酒店集團旗下老爺會館、北投老爺、礁溪老爺、知本老爺、台中大毅老爺行旅等8據點合推「爺式春遊」優惠 。（圖／老爺酒店集團提供）

▲雙人入住台中大毅老爺行旅，含早餐每晚3,200元起，再享ZEBRA義式餐廳用餐9折優惠。

緊連國美館的台中大毅老爺行旅，雙人入住含早餐每晚3,200元起，再享ZEBRA義式餐廳用餐9折優惠。鄰近台北流行音樂中心的南港老爺行旅，則以永續概念推出「低碳環保旅遊」專案，入住即贈「垃圾廚坊」循環充電盤手作活動，折後雙人含早餐每晚5,180元起。

▲老爺酒店集團旗下老爺會館、北投老爺、礁溪老爺、知本老爺、台中大毅老爺行旅等8據點合推「爺式春遊」優惠 。（圖／老爺酒店集團提供）

▲南港老爺行旅入住贈「垃圾廚坊」循環充電盤手作活動，折後雙人含早餐每晚5,180元起。

台北老爺會館攜手人氣漢堡品牌Butcher jr. by Lanpengyou，推出「美式食刻」專案，入住即贈獨家口味漢堡套餐，折扣後雙人含早餐每晚2,699元起。台南老爺行旅則推出「來BAR! 酒咖」一泊二食專案，贈綠色餐飲套餐，主餐選用具透明產銷履歷的御正童仔雞做成的綠咖哩飯，搭配以外型NG馬鈴薯、紅蘿蔔製成蒸餾酒的「蘋安調酒」，雙人含早餐折扣後每晚3,319元起。

▲老爺酒店集團旗下老爺會館、北投老爺、礁溪老爺、知本老爺、台中大毅老爺行旅等8據點合推「爺式春遊」優惠 。（圖／老爺酒店集團提供）

▲北投老爺酒店「湯之日和」專案，輸入折扣碼後，雙人含早餐5,990元起。

北投老爺酒店「湯之日和」專案，輸入折扣碼後，雙人含早餐5,990元起，每房再贈品LOUNGE飲品券。知本老爺「春煦饗樂」專案，雙人一泊二食折扣後每晚6,900元起，再贈當季小旅行三選一，可任選電輔車騎乘、水豚君餵食互動或史博館知識之旅。礁溪老爺酒店「春季尊榮」專案，周一至周四入住，輸入折扣碼，雙人一泊二食只要11,490元起。

▲捷絲旅臺大尊賢館,被譽為「杜鵑花城」的臺灣大學校園。（圖／捷絲旅臺大尊賢館提供）

▲捷絲旅臺大尊賢館就在集思臺大會議中心旁。（圖／捷絲旅臺大尊賢館提供）

另外，晶華酒店旗下的捷絲旅臺大尊賢館，則因應「臺北市花」杜鵑花在臺大校園綻放，推出「春日賞花趣」住房專案，每房每晚最低3,655元起，即日起至3月31日開賣。業者說明，每間客房至少擁有10坪大的空間，可依偎在景觀窗賞景放鬆；除了可大啖翌日義饗食堂自助式早餐外，每房另加贈捷絲旅環保購物袋乙個。

▲捷絲旅臺大尊賢館,被譽為「杜鵑花城」的臺灣大學校園。（圖／捷絲旅臺大尊賢館提供）

▲▼捷絲旅臺大尊賢館；被譽為「杜鵑花城」的臺灣大學校園。

▲捷絲旅臺大尊賢館,被譽為「杜鵑花城」的臺灣大學校園。（圖／捷絲旅臺大尊賢館提供）

被譽為「杜鵑花城」的臺灣大學校園，每年三月杜鵑花盛開，讓整座校園染上一抹春色，預計展出平戶杜鵑、皋月杜鵑、久留米杜鵑、西洋杜鵑及原生杜鵑等五大種類，從捷絲旅步行10分鐘內，即能徜徉在粉紫紅交織的花海之中。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 飯店優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

推薦閱讀

號召螞蟻人！星宇航空神戶甜點路跑活動開跑

號召螞蟻人！星宇航空神戶甜點路跑活動開跑

網美景點來了！　成美文化園超狂許願藤花海瀑布

網美景點來了！　成美文化園超狂許願藤花海瀑布

台中「燒肉風間」10周年推新菜單

台中「燒肉風間」10周年推新菜單

能慢慢欣賞東京鐵塔的寧靜Lounge！

能慢慢欣賞東京鐵塔的寧靜Lounge！

赴陸旅遊要落實「登錄制」　旅行社質疑：不填寫是否有罰則

赴陸旅遊要落實「登錄制」　旅行社質疑：不填寫是否有罰則

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

大阪地鐵3／25起開放「刷臉進站」！

大阪地鐵3／25起開放「刷臉進站」！

宏偉「日本大佛」出現在泰北南邦府！

宏偉「日本大佛」出現在泰北南邦府！

漢堡王3月國王日雙層小華堡買1送1

漢堡王3月國王日雙層小華堡買1送1

哈根達斯脆皮冰淇淋買1送1只有3天

哈根達斯脆皮冰淇淋買1送1只有3天

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

10家手搖飲白色情人節優惠一次看

泰市場周末加菜到3月底

台北玫瑰展今開幕！花拱門3大必賞

1泊2食2499元起！北部3飯店慵懶度假

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！

身分證中3碼全桌9折

草莓開心果佐生乳酪內餡的三重享受！

賞飛機免人擠人！北市景觀橋明年完工

哈根達斯脆皮冰淇淋買1送1只有3天

一周三天！藏身陽明山竹林低調麻油雞

熱門行程

最新新聞更多

號召螞蟻人！星宇航空神戶甜點路跑活動開跑

網美景點來了！　成美文化園超狂許願藤花海瀑布

台中「燒肉風間」10周年推新菜單

能慢慢欣賞東京鐵塔的寧靜Lounge！

赴陸旅遊要落實「登錄制」　旅行社質疑：不填寫是否有罰則

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

大阪地鐵3／25起開放「刷臉進站」！

宏偉「日本大佛」出現在泰北南邦府！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366