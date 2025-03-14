老爺全台8飯店優惠！2699元起含2份早餐　住捷絲旅步行就能賞花

▲老爺酒店集團8據點合推「爺式春遊」優惠。圖為礁溪老爺酒店。（圖／老爺酒店集團提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

老爺酒店優惠來了！集團旗下老爺會館、北投老爺、礁溪老爺、知本老爺、台中大毅老爺行旅等8據點合推「爺式春遊」優惠，即日起至4月30日，官網訂房輸入折扣碼「20251SP」，指定專案每房每晚最高折抵500元，折扣後老爺會館最低2,699元起，含翌日雙人早餐。

▲雙人入住台中大毅老爺行旅，含早餐每晚3,200元起，再享ZEBRA義式餐廳用餐9折優惠。



緊連國美館的台中大毅老爺行旅，雙人入住含早餐每晚3,200元起，再享ZEBRA義式餐廳用餐9折優惠。鄰近台北流行音樂中心的南港老爺行旅，則以永續概念推出「低碳環保旅遊」專案，入住即贈「垃圾廚坊」循環充電盤手作活動，折後雙人含早餐每晚5,180元起。

▲南港老爺行旅入住贈「垃圾廚坊」循環充電盤手作活動，折後雙人含早餐每晚5,180元起。



台北老爺會館攜手人氣漢堡品牌Butcher jr. by Lanpengyou，推出「美式食刻」專案，入住即贈獨家口味漢堡套餐，折扣後雙人含早餐每晚2,699元起。台南老爺行旅則推出「來BAR! 酒咖」一泊二食專案，贈綠色餐飲套餐，主餐選用具透明產銷履歷的御正童仔雞做成的綠咖哩飯，搭配以外型NG馬鈴薯、紅蘿蔔製成蒸餾酒的「蘋安調酒」，雙人含早餐折扣後每晚3,319元起。

▲北投老爺酒店「湯之日和」專案，輸入折扣碼後，雙人含早餐5,990元起。



北投老爺酒店「湯之日和」專案，輸入折扣碼後，雙人含早餐5,990元起，每房再贈品LOUNGE飲品券。知本老爺「春煦饗樂」專案，雙人一泊二食折扣後每晚6,900元起，再贈當季小旅行三選一，可任選電輔車騎乘、水豚君餵食互動或史博館知識之旅。礁溪老爺酒店「春季尊榮」專案，周一至周四入住，輸入折扣碼，雙人一泊二食只要11,490元起。

▲捷絲旅臺大尊賢館就在集思臺大會議中心旁。（圖／捷絲旅臺大尊賢館提供）



另外，晶華酒店旗下的捷絲旅臺大尊賢館，則因應「臺北市花」杜鵑花在臺大校園綻放，推出「春日賞花趣」住房專案，每房每晚最低3,655元起，即日起至3月31日開賣。業者說明，每間客房至少擁有10坪大的空間，可依偎在景觀窗賞景放鬆；除了可大啖翌日義饗食堂自助式早餐外，每房另加贈捷絲旅環保購物袋乙個。

▲▼捷絲旅臺大尊賢館；被譽為「杜鵑花城」的臺灣大學校園。



被譽為「杜鵑花城」的臺灣大學校園，每年三月杜鵑花盛開，讓整座校園染上一抹春色，預計展出平戶杜鵑、皋月杜鵑、久留米杜鵑、西洋杜鵑及原生杜鵑等五大種類，從捷絲旅步行10分鐘內，即能徜徉在粉紫紅交織的花海之中。