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亞尼克高雄旗艦店明天改裝開幕！「100元生乳捲」限時3天搶　

▲▼亞尼克高雄旗艦店改裝。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克高雄旗艦店改裝開幕推百元生乳捲優惠活動。（圖／亞尼克提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點品牌「亞尼克高雄旗艦店」歡慶改裝開幕，3月14日起連3天祭出「百元生乳捲」活動，只要花100元就能吃到原味生乳捲1條。另為迎接白色情人節，亞尼克同步推出全新甜點「香檸白巧自由派」及「雪天使生乳捲」，還可享限時買4送1優惠。

▲▼亞尼克 。（圖／亞尼克提供）

▲百元生乳捲每日限量30條 。

亞尼克高雄旗艦店預計於3月14日重新開幕，至3月16日前祭出限時3天「百元生乳捲」活動，只要100元就能買到原價380元的原味生乳捲，每日限量30名，每日上午10時開始發送號碼牌，數量有限、發完為止。

▲▼亞尼克 。（圖／亞尼克提供）

▲香檸白巧自由派選用美國黃檸檬搭配北海道奶霜製成酸甜內餡。

而為迎接白色情人節，亞尼克也推出2款全新甜點，「香檸白巧自由派」是在脆皮泡芙蛋糕上撒上杏仁角，接著鋪滿貝可拉白巧克力，搭配美國黃檸檬加上北海道奶霜製成的檸檬奶霜內餡，大口咬下炸出濃郁奶香及檸檬酸勁，每個售價88元，至3月31日還可享平日限定買4送1優惠，每日數量有限、售完為止。

▲▼亞尼克 。（圖／亞尼克提供）

▲雪天使生乳捲蛋糕體式選用台灣池上優質水磨米穀粉製成。

「雪天使生乳捲」則選用來自台灣池上優質水磨米穀粉製成天使蛋糕，打造綿細紮實的口感，再結合北海道奶霜內餡，每一口都能吃到淡淡米香，每條售價480元。

●亞尼克高雄旗艦店
地址：高雄市左營區華夏路1416號（近高鐵站）
改裝開幕時間：3月14日
營業時間：周一至周日10:30-21:00

▲▼起士公爵。（圖／起士公爵提供）

▲起士公爵祭出限時買1送1優惠。（圖／起士公爵提供）

另外，乳酪蛋糕品牌「起士公爵」為慶祝「純粹原味乳酪蛋糕」喜獲台灣烘焙大賞TOP30，即日起至3月20日祭出「買大送小」限時優惠，期間只要於官網購買指定口味6吋蛋糕，就可免費吃櫻花生乳酪杯子蛋糕1杯

起士公爵的原味乳酪蛋糕是以4D減法製作工法，無添加奶油、鮮奶油、澱粉與水，嚴選來自澳洲最純淨牧場的頂級乳酪搭配輕浴蒸烤技術，低溫烘焙製成，出爐後再靜置12小時熟成，濃醇風味更升級。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 亞尼克 起士公爵

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