全支付韓國開通！超商、醫美都能刷　免手續費最高回饋30%

▲「全支付」在韓國開通，在當地四大便利商店等多處據點都能使用。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

「全支付」除了到日本旅遊可廣泛使用之外，如今也在韓國開通！目前超過190萬個據點可以使用，包括當地4大便利商店、餐廳、文化景點、醫美保養、追韓星買K-POP周邊等，除了有免換現金、免找零的便利優勢，匯率還比現鈔優惠，更享「免1.5%跨境刷卡交易手續費」，消費再享點數金回饋，首波最高回饋30％。

▲▼全支付在韓國開通，到K-POP潮流店買韓星周邊、文創小物等都能使用。（圖／記者林育綾攝）

「全支付」今年1月在韓國上線跨境支付服務，成為全台第一家進軍韓國的電子支付業者，也是業界首家在一年內，提供兩個國家跨境服務的業者。

總經理游金榮表示，去年全支付在日本開通後，赴日本消費的用戶中，有4成是第一次使用全支付；而在旅程中養成消費習慣，回國後持續使用的比例高達8成。根據觀光署資料，韓國是台人出國旅遊造訪人次第3高的國家，連續3年的年增率（YOY）成長高於日本，數據驚人，因此期望在韓國推進相關服務。

▲「全支付」在韓國開通跨境支付服務，首波多達190萬個據點可用。（圖／記者林育綾攝）

●使用據點

如今在韓國跨境支付服務上，全支付透過與全球跨境支付平台「HIVEX」合作，攜手韓國電子支付「ZeroPay」和跨境金融科技公司「ICB」，共同推出跨境支付服務。

目前在韓國可使用全支付的據點超過190萬個，包括：

韓國4大超商（CU、7-ELEVEN、GS25、emart 24)、傳統市場（如望遠市場）、美容保養診所（Abijou、Will Clinic、秘之美 GU Clinic等)、韓服體驗（西花韓服、HANBOKNAM）、潮流購物（DAISO大創、SUPY明洞店、ALL MASK STORY、ABC MART、永豐文庫)、買K-POP韓星周邊、吃特色美食（豬腳小姐 明洞店、MOM's TOUCH、明洞家 明洞店）、知名觀光景點 （如韓國最長跨海纜車-釜山松島海上纜車）等，皆可使用全支付，滿足在韓國旅遊的各種需求。

▲旅客到韓國，只要看到商家有「ZeroPay」或「HIVEX」識別，就可以打開全支付APP使用。（圖／記者林育綾攝）

●使用方式

旅客到韓國，只要看到商家有「ZeroPay」或「HIVEX」識別，就可以打開全支付APP，將全支付切換至韓國版，選擇出示「ZeroPay」或「HIVEX」的QR Code 付款碼；或打開全支付APP內掃碼器，掃描「ZeroPay或HIVEX合作店家的QR code」皆可付款。

實際支付金額，將直接換算為新台幣，顯示在APP畫面上，可選擇「全支付帳戶」或「銀行帳戶」兩種方式付款，掃碼付款十分簡單。

▲不少旅客喜歡到韓國做醫美也能使用。（圖／記者林育綾攝）

●4家銀行加碼回饋

使用全支付APP在韓國付款，除了不需額外負擔「1.5%海外交易手續費」，即日起至3月31日，凡使用全支付於「ZeroPay」、「HIVEX」合作商家消費，可享15%回饋優惠（含主活動13.5%全點回饋+免海外1.5%手續費）。

即日起至3月31日第一季，還與4大銀行合作推出回饋，包括「國泰世華銀行」、「王道銀行」、「將來銀行」、「玉山銀行」，在韓國使用全支付並連結以上指定銀行帳戶付款，最高可享30%全點回饋，連結越多銀行帳戶享越多回饋，單月最高可得950元全點（1點=1元）。

1.連結「國泰世華銀行」帳戶：消費再加碼15％全點回饋，每人每月上限200全點（銀行每月總回饋點數50萬點）。

2.連結「王道銀行」帳戶：消費再加碼10％全點回饋，每人單筆上限50全點，每人每月上限200全點（銀行每月額度15萬點）。

3.連結「將來銀行」帳戶：消費再加碼10％全點回饋，每人單筆上限50全點，每人每月上限150全點（銀行每月額度15萬點)。若於活動期間首次開立將來銀行帳戶（需輸入開戶代碼「PXPLUS2025」）並於日本或韓國完成任一筆消費，最高再享全點600點。

4.連結「玉山銀行」帳戶：消費加碼10%全點回饋，每人每月上限100全點（銀行每月額度6萬點） 。活動期間首次且同時開立玉山銀行台幣及外幣數位帳戶（需輸入開戶代碼「PX500」），並單筆消費滿百，最高再享全點600點。

全支付策略部經理陳振文表示，第一季首波回饋至3月31日，第二季後也將持續推出更多優惠。

▲▼全支付在韓國開通，到K-POP潮流店買韓星周邊，還有最夯的色彩鑑定等都能使用。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全支付在韓國開通，在弘大商圈知名的CU泡麵概念店「泡麵圖書館」也能用。（圖／記者林育綾攝）

另外，台灣Pay也能在韓國掃碼購物，同樣免收1.5%跨國交易手續費，5月31日前還可享最高15%現金回饋，包括國人熟悉的韓國便利商店、百貨公司等，只要貼有「TWQR／台灣 Pay」圖示的特約商家，就能使用。