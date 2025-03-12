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北車旁「最新共享空間」亮相！37F遠眺台北101　騎飛輪、躺懶骨頭

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域「Fawn Work」及「The Peak」。（圖／業者提供）

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將基泰Worktel大樓打造辦公場域「Fawn Work」及「The Peak」。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

看準疫後「Work from home」商機，小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域，租下36樓和37樓，分別改造成共享辦公空間「Fawn Work」及多元社交商務空間「The Peak」，辦公時可遠眺台北101，從即日起試營運。

▲「路徒Plus行旅」站前館位在24-35樓，2021年開幕，以「大人系遊樂園」打造室內造景 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「路徒Plus行旅」站前館位在基泰Worktel大樓24-35樓，2021年開幕，以「大人系遊樂園」打造室內造景 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「路徒Plus行旅」站前館位在24-35樓，2021年開幕，以「大人系遊樂園」打造室內造景 。（圖／記者彭懷玉攝）

實際上，集團在基泰大樓有路徒PLUS行旅、路徒PLUS行旅-站前館兩家旅宿，為結合高端商務客的休憩與辦公需求，首次進軍商務空間市場。

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域「Fawn Work」及「The Peak」。（圖／業者提供）

▲「Fawn Work」位於36樓，為北市西區最高樓層的共享空間，初步以「好玩、有趣」打造品牌精神。（圖／業者提供）

業者介紹，「Fawn Work」位於36樓，為北市西區最高樓層的共享空間，初步以「好玩、有趣」打造品牌精神，實現「邊玩邊工作」之願景。「Fawn Work」整體環境以鮮明的色調呈現活潑氛圍，並規劃五大分區，其中休憩區以懶骨頭沙發、民族風編織毯及飛輪等配件，營造慢步調氛圍。

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域「Fawn Work」及「The Peak」。（圖／業者提供）

▲▼其中休憩區以懶骨頭沙發、民族風編織毯及飛輪等配件，營造慢步調氛圍。（圖／業者提供）

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域「Fawn Work」及「The Peak」。（圖／業者提供）

37樓規劃為「The Peak」多元社交商務空間，這是集團旗下的高階品牌。「The Peak」內部設計呈現低調輕奢的現代美學，也設有自助吧台，提供各式精緻輕食與飲品，引進「臺虎精釀」所製的特色酒飲，以及有機茶品康普茶「Kai Kombucha」，還可由窗外遠眺群山及台北101。

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域「Fawn Work」及「The Peak」。（圖／業者提供）

▲▼37樓規劃為「The Peak」多元社交商務空間，內部設計呈現輕奢的現代美學，也設有自助吧台，提供各式精緻輕食與飲品。（圖／業者提供）

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域「Fawn Work」及「The Peak」。（圖／業者提供）

業者說，「The Peak」意為巔峰與山頂，不僅象徵此處位於北市西區的高處，更展現集團經過不斷磨練所達成的成就。同時，為滿足企業及個人的專屬需求，「The Peak」亦有高級場租服務，適合舉辦小型會議、企業活動、產品發表會、記者會等多元商務交流活動。

▲小鹿文娛旅宿集團首次進軍商務空間市場，將台北車站旁基泰Worktel大樓打造辦公場域「Fawn Work」及「The Peak」。（圖／業者提供）

▲「The Peak」亦有高級場租服務，適合舉辦小型會議、企業活動、產品發表會、記者會等活動。（圖／業者提供）

為讓更多商務客搶先體驗全新空間，試營運期間於 「The Peak」 預訂場租服務，即贈外燴餐點；於「Fawn Work」前30名預訂者，可享最低優惠6折起。

▲Sky Cofi 景觀咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼Sky Cofi 景觀咖啡也是共享空間。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Sky Cofi 景觀咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

若打算在捷運南京復興站、小巨蛋站附近找共享空間，隱藏在商辦大樓16樓的Sky Cofi也很受歡迎，靠窗座位可以遠眺大台北街景和綠意，餐點提供莊園級義式咖啡、各式茶飲、輕食三明治及手沖咖啡。且Sky Cofi大部分座位都有插座、Wifi，無論是工作或閱讀都很適合。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 共享空間 Fawn Work The Peak

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