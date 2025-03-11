陽明山墨染櫻、吉野櫻滿開！美到月底　3／14加碼「湖山光影節」

▲陽明山湖山路與遊客中心的吉野櫻正綻放。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

陽明山中山樓前的墨染櫻滿開了，天氣好吸引眾多遊客駐足搶拍，而湖山路與遊客中心的吉野櫻也正綻放，象徵最後一波櫻花即將進入尾聲。同時， 3月14日陽明山公車總站旁有一日限定的「湖山光影活動」，白天賞花、晚上沉浸浪漫光影，燈飾預計會亮到5至6月。

發現陽明山社團今（11日）被中山樓前的櫻花洗版，網友們接連分享墨染櫻怒放的照片，白、粉色櫻花交織，以無暇藍天為背景，現場擠滿眾多人潮。另外，公園處也宣告，湖山路與遊客中心的吉野櫻已滿開，湖山路約300株、遊客中心則有13株，預計賞花期到3月底。而水仙花以亮眼的黃色點綴山林，增添不同層次的美感。

▲陽明山湖山路約300株、遊客中心13株吉野櫻滿開，預計賞花期到3月底。（圖／公園處提供）

櫻花滿開適逢3月14日白色情人節，一年一度「湖山光影節」將在陽明山公車總站登場，當晚7點半點亮櫻花燈，營造別於白天的迷人氛圍，此外，當天現場還贈送民眾限量巧克力。公園處說，開燈預計會到5至6月，今年燈光將與本次的迪士尼公主造景相融合，創造出獨特的視覺效果。

▲陽明山「吉野櫻爆滿」，夜晚可賞「湖山光影節」。（資料照／翻攝自Facebook／陽明山花季）



上山賞花之餘，別忘了品味在地美食，今年陽明山花季與超過50間特約店家合作，推出花季限定優惠。針對花季，陽明溫泉度假村也與雀客藏居台北陽明山溫泉飯店合推泡湯折扣，初春享受放鬆身心的療癒時光。

▲▼「2025中港大排光雕展」2月26日起點亮中港河廊，至今已吸引42萬人前往。（圖／新北市政府水利局提供）

另外，新莊約會勝地「2025中港大排光雕展」話題性高，新北市水利局說，2月26日開幕至今已吸引42萬人前往。因應白色情人節將至，3月14日晚上6點加碼闖關遊戲，旅客通過「戀愛骰子」與「情告天下」兩個遊戲關卡，即可獲得限量「棒棒糖造型毛巾」，開放民眾現場報名。

▲3月14日晚上6點加碼闖關遊戲，成功者可獲得「棒棒糖造型毛巾」。（圖／新北市水利局提供）

水利局表示，今年光雕展規畫四大主題展區，最受矚目的亮點為自信橋上5公尺高的「光之女神」。綿延1公里的光影河廊，沿途有女神殿堂、蝴蝶燈飾心型拱門、愛心燈籠等，以及雲朵鞦韆可以坐著搖，宛如仙境的燈光世界，只展到3月23日，期間每晚6點至10點亮燈。