NAGOMI抹茶季登場！10款甜點吃到飽　還有現烤大判燒

▲NAGOMI抹茶季登場，有現做大判燒。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

欣葉Buffet品牌「NAGOMI和食饗宴」攜手知名抹茶甜點專門店「一〇八抹茶茶廊」，5月31日前推出「春日抹茶の甘味賞」限定活動，10款抹茶甜點、3款限定飲品無限供應。

此次聯名活動由「一〇八抹茶茶廊」監製，選用京都宇治產一番茶，並由NAGOMI研發10款抹茶甜點，包括抹茶米布丁、抹茶奶酪、抹茶瑪德蓮、抹茶羊羹、抹茶蕨餅、金時最中餅、抹茶糰子、抹茶大判燒、抹茶霜淇淋與抹茶Gelato。

▲抹茶奶酪。

▲抹茶瑪德蓮。

▲抹茶大判燒。

其中，人氣甜點「金時最中餅」升級，酥脆外皮包裹著細緻綿密的萬丹紅豆餡，甜而不膩，搭配一〇八抹茶茶廊獨家抹茶奶霜；抹茶大判燒是一〇八抹茶茶廊明星甜點，現場製作，外皮酥香、內餡飽滿。

除了甜點，NAGOMI飲品BAR也同步推出3款茶香飲品，分別是抹茶拿鐵（冰）、焙茶拿鐵（熱）、起司奶蓋抹茶（冰），以及限定調酒「一〇八焙茶Punch」，這款調酒是以宇治焙茶與香醇豆漿為基底，融合栗子、黑糖與白蘭地。

▲雞肉水炊鍋。

此外，NAGOMI也新推15道春日限定料理，壽司區有櫻鯛棒壽司、鰆魚壓壽司、酢漬竹莢魚握壽司，熱食區獻上日本福岡博多地區的雞肉水炊鍋，以雞骨慢火熬煮6小時，搭配鮮嫩雞肉與時令蔬菜，僅以簡單調味襯托食材本身的原始風味。

▲溫莎咖啡廳假日升級松葉蟹腳吃到飽。（圖／台中裕元花園酒店提供）

另外，台中裕元花園酒店的Windsor Café溫莎咖啡廳自助百匯3月起全面升級，每日供應超過150道經典菜色，新鮮海鮮吧除了有多樣生魚片，還有阿根廷天使紅蝦、越南美人蛤、泰國熟白蝦、阿根廷魷魚頭、翡翠貽貝、野生扁蟹，周六、日加碼無限量供應俄羅斯熟凍松葉蟹腳與頂級海王螺。

溫莎咖啡廳餐檯升級，餐價也調漲，平日的午餐、下午茶、晚餐每人上漲100元，假日午餐、晚餐從1180元漲到1480元。