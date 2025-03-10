添好運吃到飽再增一家　天母高島屋店3／13開放訂位

▲添好運「90分鐘點心放題」活動延長到3月底。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

只提供單點的添好運，近期推出期間限定的「90分鐘點心放題」受到好評，除了延長時間外，今日再宣布增加台北天母高島屋店，活動時間為3月17日至3月21日、3月24日至3月28日。

原本添好運提供「90分鐘點心放題」的門市共有5家，每人666元可享主食、蒸點、煎/炸點、甜點吃到飽，之前先行開跑的台中JMall店、桃園站前店、高雄富民店、台南店、新店裕隆城，活動時間都延長到3月31日。

▲添好運吃到飽菜單。（圖／取自添好運臉書）※點圖放大

由於太多網友希望增加台北市的分店，業者今日宣布天母高島屋店也加入吃到飽活動，時間為3月17日至3月21日、3月24日至3月28日，用餐時間為14:00~17:00（最後點餐時間16:30），3月13日11:00起開放網路訂位。

▲「焦糖脆皮芋泥泡芙」於大稻埕門市限時回歸。（圖／食芋堂提供）

另外，行天宮超人氣排隊芋頭專賣店「食芋堂」仁愛創始店因租約到期歇業，同時宣布於台北大稻埕開新店，即日起正式開幕，並祭出門市限定「焦糖脆皮芋泥泡芙」，販售至3月31日，每日數量有限、售完為止。

歷經45個年頭的食芋堂以「芋頭分切分用」的美味秘訣累積高人氣，最受歡迎的爆漿「芋頭泡芙」，是在千層酥皮中塞滿濃郁綿密芋頭內餡，每60秒就能賣1顆，而熱銷排行冠軍「手工芋泥球」則吃得到純粹芋頭滋味，深受芋頭控喜愛。