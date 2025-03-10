阿里山北門車站飯店重生！煙波集團接手「亮點先看」2026開幕

▲嘉義阿里山北門車站飯店閒置15年後將重生。（圖／嘉義市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義將有新飯店！閒置多年的阿里山林鐵及文資處北門車站飯店，確定委由煙波集團經營，最快2026年開幕，不僅提供住宿，還有茶堂、選物店。

阿里山林業鐵路去年完成全線復駛，帶動當地觀光發展，而阿里山林業鐵路北門車站飯店在閒置15年後，由政府購回所有權，並透過ROT案招商，由煙波集團獲得20年經營權，期望帶給當地觀光旅宿新亮點。

▲阿里山北門車站飯店將結合林業文化，旅客也可搭乘阿里山林鐵。上圖為「福森號」。（圖／記者彭懷玉攝）

煙波集團承接後，將進行整修與營運，在北門車站旁打造煥然一新的地標飯店，預計2026年開幕。煙波集團表示，全新的北門車站飯店至少提供131間客房、2間餐廳等設施、1間茶堂、複合式選物店及公設區，並結合林業文化為規劃五感體驗遊程，讓旅客更了解嘉義文化。

▲▼阿里山英迪格推出櫻花季住房專案。（圖／業者提供，下同）

而隨著櫻花季節到來，全台最高海拔的國際精品酒店「阿里山英迪格酒店」也推出期間限定賞櫻禮遇，入住即可獲得櫻花好禮，包含櫻花茶包、櫻花點心，以及全台獨家品牌的季節限定「櫻花繪馬」，邀請旅人寫下阿里山櫻花約定。

▲台18線可說是全台最美櫻花公路之一。

阿里山櫻花季每年吸引無數旅人上山追逐粉色浪漫，台18線公路沿途的山櫻花、吉野櫻、八重櫻接力綻放滿開，一路延伸至阿里山森林遊樂區，形成絕美浪漫的粉紅公路。其中，中興製茶所的櫻花隧道，層層交錯的櫻花枝椏間透出暖陽光影，漫步其中，如置身夢幻仙境。

為了讓旅人沉浸於這場春日盛宴，阿里山英迪格酒店推出獨家櫻花住房禮遇。花季期間入住即贈櫻花茶包與櫻花點心，同時，旅人還可獲得全台獨家、季節限定的品牌櫻花繪馬，親筆寫下對花季的心願。入住套房以上房型的旅客，更享有完整的沈浸式體驗，包含房內櫻花主題佈置點綴，滿溢季節限定的浪漫氣息，以及獨享的櫻花澡包、賞櫻野餐墊。